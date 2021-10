Première édition du Forum stratégique sur la cybersécurité de la CCMM : les acteurs de l'écosystème s'engagent pour assurer la cyberrésilience des entreprises

MONTRÉAL, le 4 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La toute première édition du Forum stratégique sur la cybersécurité s'est tenue aujourd'hui au Palais des congrès de Montréal en compagnie du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, ainsi que du ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, Éric Caire. Plus de 400 participants ainsi que des experts en cybersécurité étaient réunis pour faire le point sur les risques entourant l'accélération des besoins liés à la transformation numérique ainsi que pour définir des pistes d'action à déployer afin de bien protéger les entreprises face à d'éventuelles attaques informatiques et de renforcer leur cyberrésilience.

« L'augmentation du travail à domicile en raison de la pandémie a entraîné une hausse marquée des besoins technologiques pour les entreprises. Or, cette situation a rendu nos entreprises plus vulnérables devant les potentielles attaques informatiques. Cette nouvelle menace nécessite donc que nos entreprises soient prêtes à y faire face et fassent montre d'une grande résilience lorsque la situation se présente », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« L'écosystème du Grand Montréal, composé d'un grand réseau d'entreprises spécialisées en cybersécurité et en technologie, d'universités, de collèges, de centres de recherche et de laboratoires, possède tous les atouts pour aider les entreprises à devenir cyberrésilientes. Les nombreux échanges qui se sont tenus au cours du Forum ont permis d'une part de prendre acte des risques concernant la cybersécurité et d'autre part de définir des pistes d'action pour bien se protéger d'éventuelles attaques et de renforcer la collaboration d'un écosystème en pleine ébullition. Les experts présents se sont entendus notamment sur l'importance de la sensibilisation et de la formation des employés afin de mieux parer aux attaques informatiques éventuelles. Nos invités ont également soulevé que les processus et les pratiques en matière de cybersécurité doivent être intégrés de manière organique dans les organisations et à tous les paliers décisionnels », a ajouté Michel Leblanc.

« Je salue l'initiative de la CCMM pour l'organisation de cet événement, qui a permis aujourd'hui de mobiliser plusieurs acteurs concernés par la cybersécurité. L'accélération des besoins en transformation numérique des entreprises s'est intensifiée durant la pandémie, notamment avec le télétravail et les nouveaux modèles d'affaires qui ont permis aux entreprises de surmonter la crise. Dans le contexte actuel, il s'avère plus que jamais essentiel pour votre gouvernement de soutenir les entreprises dans l'adaptation de leurs pratiques en matière de gestion des ressources humaines », a déclaré Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration suppléant et ministre responsable de la région de la Mauricie.

À propos du Forum stratégique sur la cybersécurité

Le Forum stratégique sur la cybersécurité a été organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Il a été rendu possible grâce à la précieuse collaboration de notre commanditaire Or : KPMG; de nos commanditaires Argent : La Presse, Montreal Gazette et Prompt; ainsi que de notre commanditaire Bronze : Loto-Québec. L'événement a été réalisé en partenariat avec Cybereco et a été rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

