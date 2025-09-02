Première édition du Festival du Rire de Joliette : un succès retentissant!

JOLIETTE, QC, le 2 sept. 2025 /CNW/ - Du 21 au 24 août, la ville de Joliette a vibré au rythme de sa première grande célébration de l'humour : le Festival du Rire de Joliette, produit par Primeur Productions. Cette toute première édition s'est conclue sur un triomphe, rassemblant des milliers de festivaliers et confirmant Joliette comme une nouvelle destination culturelle incontournable au Québec.

Un impact majeur pour la région

P-A Méthot - Festival du Rire de Joliette. Crédit photo : Bangarang (Groupe CNW/Primeur Productions inc.)

Plus de 6 000 spectateurs en salle

Plus de 10 000 festivaliers sur le site pendant la fin de semaine

3 galas , plus de 35 spectacles et 60 artistes réunis

, plus de réunis 6 lieux de diffusion

Un rayonnement médiatique de plus de 3 millions de personnes

Avec un investissement global dépassant 500 000$ investi dans la culture et l'économie locale, le Festival du Rire de Joliette s'est immédiatement positionné parmi les événements phares du milieu humoristique québécois.

Une célébration de l'humour

« Le Festival du Rire de Joliette a dépassé toutes nos attentes. Les salles étaient combles, le centre-ville débordait de festivaliers et l'ambiance était littéralement électrique. Nous avons assisté à une véritable célébration de l'humour », souligne la présidente et productrice Ashley-Jade Lussier.

« Le succès retentissant de cette première édition a jeté les bases d'un festival appelé à grandir et à devenir une référence nationale », ajoute le co-président, producteur et humoriste Mathieu Cyr.

Moments marquants

Trois galas mémorables animés par Jérémy Demay, P-A Méthot et Marthe Laverdière, aux côtés de Pierre Hébert, Réal Béland, Jean-François Mercier , Mathieu Cyr , Yannick De Martineau , Martin Vachon , Richardson Zéphir, Michelle Desrochers et plusieurs autres.

animés par Jérémy Demay, P-A Méthot et Marthe Laverdière, aux côtés de Pierre Hébert, Réal Béland, Jean-François , , , , Richardson Zéphir, et plusieurs autres. Des spectacles solos et soirées spéciales acclamés , dont ceux de Jean-Claude Gélinas, Dom Babin, Mathieu Cyr , Maude Landry , Danick Martineau , Réal Béland, P-O Forget, David Beaucage , Mélanie Couture, Dave Morgan , Vincent C. Marko Métivier et plusieurs autres.

, dont ceux de Jean-Claude Gélinas, Dom Babin, , , , Réal Béland, P-O Forget, , Mélanie Couture, , Vincent C. Marko Métivier et plusieurs autres. Une ambiance festive unique, portée par la Scène Bistro extérieure et ses chansonniers, la zone famille et les nombreuses animations gratuites au cœur de la ville.

Prix du Festival du Rire de Joliette 2025

Certains artistes et spectacles se sont particulièrement distingués lors de cette première édition. Il fait grand plaisir au comité du jury de remettre les prix suivants :

Révélation de l'année : Dom Babin, pour son excellent spectacle solo et son incroyable prestation à la soirée de Danick Martineau .





: Dom Babin, pour son excellent spectacle solo et son incroyable prestation à la soirée de . Spectacle de l'année : P-O Forget, pour son spectacle original, punché et acclamé par le public.





: P-O Forget, pour son spectacle original, punché et acclamé par le public. Numéro de l'année : Pierre Hébert, pour son hilarant numéro qui a clôturé en beauté le gala de Marthe Laverdière.

Déjà un rendez-vous pour 2026

Le public est d'ores et déjà convié à la 2e édition du Festival du Rire de Joliette, qui se tiendra du 21 au 23 août 2026. Les détails de la programmation seront dévoilés prochainement sur www.primeurproductions.com

Remerciements

Le Festival du Rire de Joliette tient à remercier ses présentateurs, la Ville de Joliette et Assurancia Venne & fille, ses collaborateurs, le Château Joliette et 96.9 CKOI, ainsi que ses nombreux partenaires : Belle Gueule, La Fromagerie Victoria, Les Habitations Bordeleau, Bangarang, Constructions Lussier & Frères, et ses associés : festival de Lanaudière, Musée d'Art de Joliette, Académie Antoine Manseau et le Centre Culturel Desjardins.

