Première démonstration au Québec : le verre du bac bleu peut être reconditionné à 100 %

Cette percée fait de Groupe Bellemare le fournisseur de référence d'Owens-Illinois au Canada.

TROIS-RIVIÈRES, QC, July 13, 2026 /CNW/ -- Groupe Bellemare a démontré que le verre mixte récupéré dans le bac bleu peut être trié et conditionné avec un degré de propreté et de constance suffisant pour être réintégré directement dans la refonte, le procédé de fabrication de nouveaux contenants de verre. C'est l'aboutissement le plus exigeant du recyclage : la refonte ne tolère qu'un verre propre, bien trié et d'une qualité prévisible.

Cette démonstration a été validée par Owens-Illinois (O-I), l'un des plus importants fabricants de contenants de verre au monde. Au terme d'un processus de qualification rigoureux portant sur le verre trié par couleur, Groupe Bellemare devient un fournisseur de référence d'O-I à partir de verre issu de la collecte sélective québécoise.

Cette qualification constitue une preuve de concept déterminante : elle démontre qu'un verre récupéré dans le bac bleu peut être transformé, au Québec, en une matière première de première qualité, conforme aux exigences les plus strictes de l'industrie de la refonte. Le verre fourni répond aux critères de tri, de pureté et de prévisibilité nécessaires à une réintégration dans la fabrication de nouveaux contenants le principe même de l'économie circulaire « de la bouteille à la bouteille ».

Ce résultat est le fruit d'investissements importants de Groupe Bellemare en recherche, en technologie et en équipements de tri optique de pointe, déployés au cours des dernières années afin de produire un verre dont la qualité et la constance répondent aux besoins des verreries. Il confirme la place de l'expertise régionale de la Mauricie au cœur de la chaîne de valorisation du verre au Québec.

Citations

« Cette qualification, nous l'avons bâtie année après année, en investissant massivement dans la recherche et dans des technologies de tri de classe mondiale. Le résultat est clair : le verre du bac bleu, traité ici au Québec, peut redevenir une bouteille. Nous sommes fiers que l'un des plus grands fabricants de contenants au monde reconnaisse notre verre comme une matière première de référence confirme la valeur de l'expertise que nous avons développée en région et la pertinence des investissements consentis dans notre filière. »

« Je suis très fier d'allier le développement durable et le développement des affaires, après plus de 20 ans consacrés à la valorisation du verre. »

-- Serge Bellemare, président, Groupe Bellemare

« La valorisation du verre récupéré repose sur l'innovation, la qualité de la matière et le développement de marchés durables. Les résultats présentés aujourd'hui par Groupe Bellemare démontrent concrètement le potentiel du verre issu de la collecte sélective québécoise et constituent une avancée importante pour le renforcement d'une filière de recyclage performante et créatrice de valeur ici même au Québec. Ils confirment également que le Québec dispose désormais des expertises, des infrastructures et du savoir-faire nécessaires pour développer des débouchés durables et maximiser la valeur du verre récupéré. »

-- Maryse Vermette, présidente-directrice générale, Éco Entreprises Québec

À propos de Groupe Bellemare

Fondée en 1959 à Trois-Rivières, Groupe Bellemare est une entreprise familiale de troisième génération active notamment dans la valorisation et le recyclage du verre. L'entreprise est l'une des rares expertises québécoises capables de traiter l'ensemble de la chaîne du verre nécessaire à l'atteinte des cibles gouvernementales, et un acteur clé de l'économie circulaire en Mauricie.

SOURCE Bellemare

Source et renseignements : Marie-Eve Morin, Conseillère principale, Écho Stratégie, M 438-833-1341, [email protected]