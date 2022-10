Première canadienne : des chercheurs de l'Hôpital de Montréal pour enfants testent des moniteurs de signes vitaux sans fil sur de minuscules nouveau-nés à l'unité de soins intensifs néonatals

Le projet de l'Hôpital intelligent a été lancé grâce à un don généreux de 2,5 millions de dollars de la Banque Nationale, ainsi qu'aux contributions d'autres entreprises philanthropiques

MONTRÉAL, le 19 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Des chercheurs de l'unité de soins intensifs néonatals (USIN) de l'Hôpital de Montréal pour enfants (Le Children) ont lancé une étude visant à comparer les données recueillies par des capteurs de signes vitaux portables sans fil aux données recueillies par des électrodes filaires traditionnelles. Le projet de l'Hôpital intelligent du Children, mené de concert avec le Programme en santé de l'enfant et en développement humain de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM), est le premier du genre au Canada. Les conclusions pourraient avoir une grande incidence sur la santé des nouveau-nés fragiles ici au Québec et autour du monde.

1iere rang : Mme Kathy Nakashima, Présidente du conseil d’administration de La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants, Mme. Mme Debby Cordeiro, Première vice-présidente, Communications et Responsabilité sociale d'entreprise, Mme Renée Vézina, présidente de La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants; Dr Pierre Gfeller, président-directeur général, Centre universitaire de santé McGill; Dre Rhian Touyz, directrice exécutive et scientifique en chef de l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill; 2ieme rang : Dr Guilherme Sant’Anna, néonatologiste, et l’un des trois chercheurs principaux du projet de l’Hôpital intelligent de l’Hôpital de Montréal pour enfants; Marie-Pierre Jodoin, Directrice principale, Affaires publiques et Responsabilité sociale d’entreprise; Mme Nathalie Nicolas, maman de Raphaël. (Groupe CNW/La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants)

Les capteurs de signes vitaux sans fil assurent une surveillance continue pendant tout le séjour du nouveau-né à l'hôpital. Cela permet d'alerter plus rapidement les infirmières et les médecins des changements dans l'état du patient, améliorant les soins et réduisant même la durée de l'hospitalisation. Ultérieurement, la surveillance sans fil pourrait permettre à certains patients de rentrer à la maison tout en poursuivant le suivi de leurs signes vitaux à distance.

« Supposons que nous puissions montrer que les capteurs de signes vitaux portables sans fil sont aussi précis et sûrs que la technologie traditionnelle, nous serons alors bien plus près d'introduire un changement majeur dans la façon de nous occuper des patients de l'USIN. En fait, dans la façon de nous occuper de tous les patients », explique le Dr Guilherme Sant'Anna, néonatologiste et l'un des principaux chercheurs du projet de l'Hôpital intelligent.

Le projet de l'Hôpital intelligent a été lancé grâce à un don généreux du principal donateur, la Banque Nationale, et d'autres compagnies philanthropiques.

« La Banque est fière de faire équipe avec l'Hôpital de Montréal pour enfants dans le cadre du projet de l'Hôpital intelligent », a souligné Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque Nationale. « Il s'agit d'un projet d'envergure qui a le potentiel de transformer les soins pédiatriques tout en ayant un impact positif sur la vie des jeunes patients et celle de leurs familles. Nous sommes heureux d'appuyer cette initiative innovante prometteuse et tenons à souligner le travail exceptionnel des chercheurs, des médecins et de toute l'équipe du projet. »

La technologie actuelle

À l'heure actuelle, les bébés gravement malades hospitalisés à l'USIN ont cinq à dix électrodes filaires collées à leur peau fragile. Ces dispositifs - apparus dans les années 1970 - sont reliés à un mur de machines qui surveillent divers signes vitaux, dont la respiration, la pression sanguine, le taux d'oxygène dans le sang et le rythme cardiaque. Souvent, le poids des fils dépasse largement celui des nouveau-nés surveillés.

Bien que ces fils soient essentiels, ils présentent des inconvénients. Ils limitent les mouvements du bébé, augmentent le risque d'infection, peuvent endommager la peau délicate d'un nouveau-né en plus de compliquer les soins, le changement de couches et l'alimentation. Cette technologie oblige aussi les infirmières à vérifier manuellement les signes vitaux de leurs patients à différents moments de la journée.

De plus, l'enchevêtrement de fils complique la vie des parents qui veulent câliner et prendre leur bébé malade dans leurs bras pour tisser des liens pendant une période critique du développement de l'enfant.

La nouvelle technologie sans fil

En comparaison, les moniteurs de signes vitaux portables sans fil comportent deux capteurs : un petit timbre sur la poitrine du bébé et un bracelet autour de son poignet ou de sa cheville. C'est tout. Les capteurs compatibles Bluetooth transmettent en permanence les signes vitaux du bébé à un ordinateur situé au poste de soins plutôt que dans la chambre du patient. Cette surveillance constante donne à l'équipe soignante une image plus complète de l'état de santé de l'enfant. Les capteurs peuvent aussi mesurer d'autres signaux comme les mouvements du bébé.

Dans la phase initiale de ce projet, les chercheurs développent un tableau de bord intelligent qui présentera des tendances graphiques. Une interface graphique avec un système de contrôle permet au personnel de l'hôpital d'observer l'état de tous les patients et de prendre les mesures appropriées.

Les chercheurs du Children souhaitent aussi intégrer l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle pour analyser les données, ce qui procurera des informations additionnelles pour soutenir l'équipe soignante et améliorer les résultats pour les patients.

Et bien sûr, sans tous ces fils, maman et papa peuvent facilement prendre leur bébé dans leurs bras pour le câliner ou partager un moment peau à peau (méthode kangourou).

Prochaines phases de la recherche

Au cours des prochaines phases du projet, l'équipe du Children continuera à tester les capteurs de signes vitaux portables sans fil dans d'autres unités de l'hôpital afin d'examiner plus en détail la sécurité et l'efficacité des capteurs chez différents types de patients du Children. L'équipe travaillera également à l'élaboration d'outils de traitement automatisé des signaux et d'apprentissage automatique pour aider à transformer les données des patients en informations cliniquement significatives, qui seront ensuite transférées dans un tableau de bord convivial pouvant être utilisé pour les activités cliniques et de recherche. Utilement, l'objectif sera d'amener l'hôpital à l'avant-garde de l'ère de l'information en pleine expansion en le faisant progresser vers un « hôpital intelligent » sans fil.

Plus forts ensemble

« Nos donateurs soutiennent les recherches qui répondront à d'importantes questions médicales sur les problèmes de santé pédiatrique les plus pressants de notre époque. Nous remercions la Banque Nationale pour le leadership dont elle fait preuve en soutenant le projet de l'Hôpital intelligent, une première canadienne qui assurera de meilleurs résultats pour les plus petits nouveau-nés malades », souligne Renée Vézina, présidente de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants (Fondation du Children). « Notre généreuse communauté aide le Children à trouver des moyens de Panser autrement ».

Le projet de l'Hôpital intelligent de l'USIN est l'un des nombreux projets de transformation rendus possibles grâce à la campagne Panser autrement de la Fondation du Children, qui vise à recueillir 200 millions de dollars d'ici décembre 2026. Il s'agit du plus ambitieux objectif de collecte de fonds pour un hôpital pédiatrique dans l'histoire du Québec.

Le Dr Sant'Anna et le Dr Wissam Shalish, tous deux néonatologistes au Children et scientifiques à l'IR-CUSM, ainsi que le Dr Robert Kearney, professeur au Département de génie biomédical de l'Université McGill, sont les trois chercheurs principaux du projet de l'Hôpital intelligent.

L'Hôpital de Montréal pour enfants et la Fondation du Children remercient chaleureusement les donateurs suivants pour leur généreux soutien au projet de l'Hôpital intelligent du Children : Banque Nationale, Opération Enfant Soleil et Stelpro.

