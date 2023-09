MONTRÉAL, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Pour la période du 1er avril au 26 juin 2023, les activités de Loto-Québec ont généré des produits totaux de 711,2 M$ et un résultat net consolidé de 380,9 M$. Ces résultats sont supérieurs aux attentes de la Société et s'inscrivent dans sa trajectoire de croissance. Soulignons également que cette performance fait suite à une année qui s'était avérée exceptionnelle. En effet, au premier trimestre de l'an dernier, Loto-Québec avait connu des hausses marquées de 13,4 % pour ses produits totaux et de 32,4 % pour son résultat net consolidé par rapport à la même période prépandémie, soit en 2019-2020.

Pour le premier trimestre de l'exercice en cours, les produits totaux et le résultat net consolidé de Loto-Québec affichent des hausses respectives de 54,9 M$ (+8,4 %) et de 43,6 M$ (+12,9 %) par rapport au premier trimestre de l'exercice prépandémie, mais des baisses respectives de 33,2 M$ (-4,5 %) et de 65,6 M$ (-14,7 %) par rapport à la même période de l'exercice précédent.

L'écart pour les produits par rapport à l'an dernier est principalement attribuable au recul des ventes du Lotto Max. L'écart pour le résultat net s'explique quant à lui notamment par les charges plus élevées entraînées par la reprise complète des activités en établissement après des périodes de restrictions liées à la pandémie.

« Je suis très satisfait du travail des équipes et des résultats obtenus. Je tiens à préciser que ceux-ci font suite à une année exceptionnelle, qui a placé la barre très haut. Je remercie les employés pour leur apport précieux. Ils ont su garder le cap et faire face aux aléas des dernières années », mentionne Jean-François Bergeron.

« Tous les secteurs ont continué à exercer une saine gestion, malgré la hausse des dépenses engendrée par la reprise complète des activités. Grâce à ces efforts, nous affichons une fois de plus un excellent ratio des charges totales sur les produits. »

« Plusieurs des réalisations du trimestre sont dignes de mention, notamment la première campagne sur la commercialisation responsable qui regroupe toutes nos catégories de jeu. Intitulée Question que le jeu reste un jeu, elle démontre l'importance que nous accordons au bien-être de notre clientèle. Le trimestre printanier concorde également avec le lancement de la saison des festivals. Nous sommes fiers de favoriser l'essor et l'accessibilité du divertissement et de la culture pour les Québécois avec notre programme de commandite, Les rendez-vous Loto-Québec. »

Casinos et salons de jeux

Le secteur des casinos et des salons de jeux affiche des produits de 274,6 M$, ce qui représente une hausse de 11,2 M$ (+4,2 %) par rapport au même trimestre de 2022-2023. Les bons résultats s'expliquent par la reprise complète des activités.





Les produits du casino en ligne représentent 24,8 % des produits totaux du secteur.

Loteries

Les produits du secteur des loteries s'élèvent à 224,7 M$. Il s'agit d'un recul de 31,9 M$ (-12,4 %) par rapport au même trimestre en 2022-2023. L'écart est en très grande partie attribuable à la baisse des ventes du Lotto Max, qui avait connu une séquence exceptionnelle de gros lots majeurs à la même période l'an dernier.





Les produits des loteries en ligne représentent 12,8 % des produits totaux du secteur.

Établissements de jeux

Les produits du secteur des établissements de jeux totalisent 216,9 M$. Il s'agit d'un écart défavorable de 11,6 M$ (-5,1 %) par rapport au trimestre correspondant en 2022-2023.





Le secteur des bars a été durement touché pendant la pandémie, ce qui a entraîné de nombreuses fermetures d'établissements. Alors que cette tendance semble se renverser et que la demande pour les appareils de la part des détaillants demeure élevée, la Société en est à déterminer la meilleure façon de continuer à gérer l'offre d'appareils de loterie vidéo de façon responsable.

FAITS MARQUANTS ET CONTRIBUTIONS SOCIÉTALES DU TRIMESTRE



Le Québec compte 20 nouveaux millionnaires depuis le début de l'exercice financier. Ces chanceux se sont partagé les 26 lots de 1 M$ ou plus remportés à la loterie entre le 1 er avril et le 26 juin. Le montant total attribué aux gagnants à la loterie, au Kinzo et au bingo en réseau durant le trimestre s'élève quant à lui à 373,6 M$.





avril et le 26 juin. Le montant total attribué aux gagnants à la loterie, au Kinzo et au bingo en réseau durant le trimestre s'élève quant à lui à 373,6 M$. Le 1 er mai, les billets de la nouvelle loterie PLINKO ® ont fait leur arrivée chez les détaillants et en ligne. Cette loterie, qui offre une foule de lots instantanés, permet aux gagnants d'un lot « PLINKO ® » d'être accueillis en grand au Casino de Montréal, où ils font tomber un disque sur un véritable tableau PLINKO ® et courent ainsi la chance de remporter de 100 000 $ à 500 000 $.





mai, les billets de la nouvelle loterie PLINKO ont fait leur arrivée chez les détaillants et en ligne. Cette loterie, qui offre une foule de lots instantanés, permet aux gagnants d'un lot « PLINKO » d'être accueillis en grand au Casino de Montréal, où ils font tomber un disque sur un véritable tableau PLINKO et courent ainsi la chance de remporter de 100 000 $ à 500 000 $. La campagne Question que le jeu reste un jeu , qui s'est déroulée du 8 mai au 25 juin, visait à rappeler aux Québécois qu'ils peuvent compter sur des outils, des mesures et des programmes de jeu responsable lorsqu'ils jouent aux jeux de Loto-Québec ou visitent ses établissements. Elle a été relancée en septembre.





, qui s'est déroulée du 8 mai au 25 juin, visait à rappeler aux Québécois qu'ils peuvent compter sur des outils, des mesures et des programmes de jeu responsable lorsqu'ils jouent aux jeux de Loto-Québec ou visitent ses établissements. Elle a été relancée en septembre. Loto-Québec est fière d'être l'un des principaux partenaires d'événements festifs, rassembleurs et socialement responsables dans toute la province. Une campagne publicitaire lancée le 15 mai invitait les Québécois à se rendre dans l'un des nombreux festivals faisant partie des Rendez-vous Loto-Québec .





. C'est avec beaucoup de fierté que Loto-Québec est devenue le partenaire présentateur de BIXI Montréal. Pour les trois prochaines années, des stations et des vélos porteront les couleurs de la société d'État.





Le Casino du Lac-Leamy a eu le bonheur de prendre part aux célébrations du centenaire de Jean Paul Riopelle en mai. Différentes équipes, dont celles des Grands Feux du Casino du Lac-Leamy et du Hilton Lac-Leamy, ont uni leurs forces pour saluer l'apport inestimable de ce pilier de la culture québécoise.

Le rapport trimestriel [PDF - 2,3 Mo] est disponible sur le site Web de Loto-Québec.

