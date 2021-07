Premier symposium de la Féminisation du leadership: Une alliance de leaders vous convient à prendre part concrètement à la transformation de la société

MONTRÉAL, le 7 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La pandémie a engendré une accélération des déséquilibres sociaux et économiques et des transformations politiques et technologiques.

Il apparait de plus en plus évident que pour passer à une autre étape de notre développement en tant que société, une fois la COVID derrière nous, nous devons réfléchir à un nouveau modèle de leadership.

La féminisation du leadership, c'est une façon d'être, une posture mentale et stratégique qui fait appel à un leadership plus inclusif, conscient et humain. C'est un agent de transformation qui impacte positivement les normes et l'éthique de vie en société et qui prône, entre autres, des valeurs d'écoute, de bienveillance, de parité et d'inclusion.

À un moment où de plus en plus de Z et de Milléniaux composent la force de travail, il est important de trouver des solutions pour promouvoir des directions accessibles à toutes et à tous.

La féminisation du leadership, est l'une des réponses au déséquilibre actuel. C'est pourquoi, cette initiative du Réseau des femmes d'Affaires du Québec, de ZA Cabinet d'architecture de marques et communication et de la Société des leaders de marques (une marque de ZA) a rallié en seulement neuf mois plus de 90 leaders ainsi que des entreprises du monde des affaires, des arts et de la culture, des médias, des affaires sociales, de l'éducation et de la santé du Québec pour agir ensemble afin de changer les points de vue mais surtout pour viser un changement structurant à long terme.

Cette grande alliance de leaders a comme mission d'influencer un leadership qui s'élève au-delà du genre et qui répond dès maintenant aux besoins d'une société plus épanouie, plus égalitaire et plus inclusive.

Un premier symposium les 27 et 28 octobre 2021

Pour approfondir cette vision et contribuer à la réflexion, à la conscientisation, à l'éducation et à la mise en œuvre d'actions concrètes pour créer de nouveaux modèles, nous organisons le premier symposium sur la féminisation du leadership les 27 et 28 octobre prochains. Cette grande rencontre sera une occasion de partage d'études scientifiques et d'ateliers de dialogues lors desquels nous avons rédigé les bases d'une DéclarAction qui sera dévoilée et enrichie lors de cet événement.

Nos ambitions sont grandes pour l'avenir : agir sur l'évolution des mécanismes traditionnels de la société, créer un consensus social pour traiter des questions d'équité, de parité, de diversité et d'inclusion dans le leadership des organisations de tous types à tous les niveaux et identifier les actions pérennes à prioriser à court, moyen et long terme.

Nous souhaitons que cette grande alliance devienne un véritable mouvement de société et que les apprentissages puissent servir à accompagner les entreprises à s'investir dans la féminisation du leadership, moteur de développement pour notre société.

Réservez les dates du 27 et du 28 octobre 2021 à vos agendas.

Nous vous communiquerons tous les détails prochainement.

Ruth Vachon

Femme de terrain et de vision, Ruth Vachon est la présidente-directrice générale du Réseau des Femmes d'affaires du Québec. Cumulant plus de 30 ans d'expérience en entrepreneuriat, elle sillonne le monde pour donner des conférences et piloter des missions commerciales au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Afrique. Pour elle, la prospérité individuelle, collective et en affaires se conjugue au féminin.

Dès 2010, à son arrivée à la tête du RFAQ, elle regroupe, stimule et engage ses 2 000 membres actives au sein de 13 comités régionaux, avec des projets mobilisateurs de développement économique, d'entrepreneuriat et de gestion au féminin. Elle a mis en œuvre le Comité aviseur 50+une et la Table de la relève qui est respectivement à l'origine du programme Développement économique Féminin (certification WEConnect International) et du Réseau des Jeunes Femmes d'affaires du Québec.

La force des alliances, elle y croit! Elle a établi bon nombre de partenariats et l'efficacité de son réseautage porte fruits. Les contrats pour ses membres se multiplient grâce aux initiatives uniques du RFAQ. Entraide, collaboration, inclusion et prospérité sont les 4 mots représentant le plus adéquatement ses valeurs profondes.

Danièle Bergeron, MBA & ASC

Danièle Bergeron a développé une solide expérience en positionnement stratégique ainsi qu'en transformation organisationnelle et numérique d'entreprises dans des marchés hautement concurrentiels. Elle a œuvré dans le commerce de détail, la transformation alimentaire, la distribution et l'immobilier commercial.

Danièle est présidente et associée de La Société des Leaders de Marques et est aussi partenaire du pôle transformation organisationnelle chez ZA cabinet conseil. Elle a été présidente et chef de la direction d'un spécialiste en commerce alimentaire opérant à Montréal et faisant partie d'un grand groupe. Précédemment, elle a occupé divers postes de direction auprès de détaillants phares québécois.

Administratrice de sociétés certifiée, elle est membre de trois conseils d'administration et siège sur le comité aviseur d'un important manufacturier canadien. Pour parfaire ses connaissances elle a suivi une formation en gouvernance des TI à l'Université Laval de Québec en 2018. Elle détient un M.B.A. exécutif de McGill - HEC et est membre de l'Institut des administrateurs de Sociétés et du RFAQ.

Élisabeth Deschênes

Présidente et propriétaire de ZA depuis 1988, Élisabeth Deschênes possède un fort penchant pour l'innovation et une vision renouvelée des marques. Elle a fondé son agence de publicité en 1988. Depuis, elle travaille en amont des marques, jette un regard nouveau sur les marchés actuels et émergents. Elle est animée par la conviction que ce qui guide une marque, c'est le rêve qui l'anime.

Élisabeth a également créé La Société des leaders de marques en 2013 qui a comme principale mission de contribuer à la prospérité durable de la société par des marques et des leaders en santé. Son ambition est de réunir des leaders influents du monde des affaires afin de réfléchir à de nouveaux concepts qui guideront les pratiques futures des marques.

Elle est membre du Club des Ambassadrices du CECI, un regroupement de femmes d'influence québécoises, dont le but est de renforcer l'entrepreneuriat féminin dans les pays d'intervention du CECI afin de combattre la pauvreté et l'exclusion dans le monde et elle est présidente du conseil d'administration de l'organisme Le Chaînon ainsi qu'administratrice au conseil d'administration de la Fondation Le Chaînon.

Élisabeth a dirigé les stratégies de marques prestigieuses québécoises, canadiennes et européennes telles que Groupe Marcelle, Trudeau corporation, BDC, Centropolis, Cominar, DeSerres, ING Direct France, Les Caisses populaires acadiennes/UNI, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, Port de Montréal, RONA/Réno-Dépôt, Société du Vieux-Port de Montréal, Tremblant, Ville de Montréal, Sollio Groupe Coopératif, la Société de transport de Laval, SDC District Central, ASDCM, BAnQ, D-Box, Monsieur Muffler et plusieurs autres grandes bannières canadiennes.

