Premier site d'essais et de qualification de systèmes aériens télépilotés au Canada

Le maire de la Ville d'Alma, monsieur Marc Asselin, accompagné du président du Centre d'excellence sur les drones (CED), monsieur Alain Fortin, a immortalisé le début des travaux par une pelletée de terre symbolique sur le chantier d'Alma, au Saguenay-Lac-Saint-Jean (Québec, Canada). « L'industrie des SATP est en constante évolution où chaque jour, de nouvelles entreprises se créent. La réglementation évolue aussi très rapidement et il s'avère un défi pour la plupart d'entre elles de demeurer aux faits des normes et de la réglementation en vigueur, d'où l'importance d'un site comme Qualia », explique le président du CED, monsieur Alain Fortin.

Qualia, qui sera opérationnel au printemps 2021, sera caractérisé par 3 volets, soit un site d'essais pour la recherche et développement, une académie de drones offrant des programmes de formation dans les secteurs reliés aux drones tels que l'entretien, la fabrication, l'analyse d'images et de données, les opérateurs de systèmes embarqués, la formation de pilotes, les ingénieurs de systèmes, etc., ainsi qu'un centre de qualification offrant la possibilité aux entreprises d'obtenir un sceau confirmant leur conformité aux exigences dans différents secteurs tels que la sécurité publique, la sécurité civile, l'agriculture, la foresterie et les mines; l'industrie gazière et pétrolière et l'hydroélectrique.

Rappelons que ce projet, évalué à 2,4 millions de dollars, permettra aux entreprises du secteur des drones civils et commerciaux de valider, en situation réelle, leurs produits et services ainsi que les résultats des activités de recherche et de développement qui sont associées à la conception des systèmes de drones.

« Avec cette pelletée de terre symbolique, c'est une étape importante qui se concrétise pour ce projet d'investissement, auquel le gouvernement du Québec est fier de s'associer. Le nouveau site d'essais, de formation et de qualification de systèmes aériens télépilotés sera d'une grande utilité pour les entreprises du secteur aérospatial qui doivent tester leurs produits et acquérir les certifications nécessaires à leur commercialisation. Je félicite tous les partenaires de Qualia pour le début de ces travaux », souligne monsieur Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles.

« Cette reconstruction fidèle de différentes infrastructures dont les normes et paramètres ont été établis en collaboration avec les différentes industries permettra aux entreprises de tester leurs plateformes, de former leur personnel et de qualifier leur entreprise dans leur champ d'expertise par l'entremise de 20 scénarios réalistes », ajoute monsieur Fortin.

Ces scénarios sont divisés en trois catégories, soit la sécurité publique et civile, les ressources naturelles et les ressources énergétiques

Catégories Scénarios Sécurité publique - Analyse de déversement de produits notifs et dangereux;

- Collisions & sorties de route;

- Combat d'incendies;

- Détection d'incendie;

- Inspection de bâtiments;

- Inspection de routes et de chemins de fer;

- Recherche et identification en milieu urbain;

- Recherche et sauvetage



Ressources naturelles - Agriculture;

- Calculs de volumes;

- Crue des eaux;

- Mesure de la canopée



Ressources énergétiques - Détection des fuites;

- Inspection des lignes électriques

Qualia a été rendu possible grâce à la contribution financière équivalente du gouvernement du Canada par l'entremise du programme Croissance économique régionale par l'innovation de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), du gouvernement du Québec par l'entremise du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation conformément à la Stratégie québécoise de l'aérospatiale 2016-2026 visant à développer le secteur des drones et ses applications civiles et de la Ville d'Alma.

À propos du Centre d'excellence sur les drones :

Le Centre d'excellence sur les drones (CED) est un regroupement de membres dont la mission consiste à développer un centre international d'expertises, de services et d'innovation en conception, application et exploitation de drones. Le CED, qui dispose d'un important réseau international de partenaires, assure la gestion du créneau d'excellence sur les drones civils et commerciaux, effectue la gestion des zones de vol dédiées aux opérations de drones. Pour plus d'informations sur le CED ou pour connaître les derniers développements, consultez le www.cedalma.com.

