Premier rendez-vous virtuel de Services Québec : pour tout savoir sur l'offre des services publics d'emploi destinée aux entreprises

QUÉBEC, le 21 mars 2022 /CNW Telbec/ - Les entreprises de partout au Québec sont invitées à participer à l'activité virtuelle Le soutien aux entreprises : mode d'emploi, qui aura lieu le 29 mars, de 11 h à 12 h. L'activité, gratuite et ouverte à tous, leur permettra d'en apprendre davantage sur les mesures pouvant les aider à relever les défis liés à la pénurie de main-d'œuvre.

Monsieur Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, procédera à l'ouverture de ce premier rendez-vous virtuel de Services Québec. L'activité offrira aux entreprises la possibilité de mieux connaître les programmes, mesures et services publics destinés à les soutenir dans leur quotidien.

Monsieur Roger Tremblay, sous-ministre associé responsable d'Emploi-Québec et secrétaire général de la Commission des partenaires du marché du travail, madame Audrey Murray, présidente de la Commission des partenaires du marché du travail, ainsi que mesdames Gabrielle Nicole, directrice de l'analyse et de l'information sur le marché du travail (ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale), et Stéphanie Chorel, conseillère régionale à la Direction des services aux entreprises (région de la Mauricie), dresseront un portrait de la situation actuelle en ce qui concerne l'emploi. Ils présenteront également les programmes et les services dont peuvent bénéficier les entreprises, des mesures de soutien allant de l'aide au recrutement à la gestion de la diversité en passant par la formation du personnel et l'intégration à l'emploi.

Les inscriptions se font en ligne, à l'adresse suivante :

https://studiocast.ca/client/mtess/event/9737/fr/#.

Quelques renseignements de base suffisent pour recevoir le lien permettant de participer à l'activité. Il est également possible de passer par la page Facebook ou LinkedIn du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour obtenir le lien.

