Premier Grand Rendez-vous de l'innovation québécoise - Un écosystème fortement mobilisé autour de la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 2022

QUÉBEC, le 19 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le Grand Rendez-vous de l'innovation québécoise (GRVIQ), qui s'est tenu les 18 et 19 novembre, a marqué le point culminant des consultations entourant l'élaboration de la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation (SQRI) 2022.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, et la députée de Châteauguay et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volets innovation et entrepreneuriat), Mme MarieChantal Chassé, ont tenu à souligner l'importante mobilisation de l'écosystème québécois de la recherche et de l'innovation à l'occasion de cet événement.

La première journée du GRVIQ a rassemblé plusieurs membres du gouvernement et des leaders en recherche et en innovation afin de présenter leur vision d'avenir de l'innovation au Québec. Durant la deuxième journée, neuf forums de réflexion et d'action ont été animés par des représentants de différents organismes afin d'amener les acteurs de l'écosystème à élaborer des plans d'action pour propulser davantage la recherche et l'innovation au Québec. Au total, près de 2 500 personnes ont participé au GRVIQ, que ce soit en présentiel ou en virtuel.

L'événement a permis de consolider les idées soulevées lors des consultations entourant la SQRI 2022. Les échanges contribueront à alimenter cette nouvelle stratégie, qui devrait être dévoilée au printemps 2022.

« Le Grand Rendez-vous de l'innovation québécoise a confirmé que le gouvernement et l'écosystème de la recherche et de l'innovation sont sur la même longueur d'onde. Nous souhaitons tous faire du Québec l'une des sociétés les plus prospères et les plus avant-gardistes du monde en misant sur nos forces en recherche et en innovation. La nouvelle SQRI contribuera à l'atteinte de cet objectif en favorisant la collaboration entre le milieu de la recherche et les entreprises. On doit créer davantage de ponts afin de bien relier ces deux pôles. C'est avec cette synergie que l'innovation en entreprise permettra de créer de la richesse au Québec et qu'il sera possible de réinvestir en éducation. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« La mobilisation des intervenants québécois depuis le début des consultations entourant la SQRI 2022 est impressionnante. Elle nous démontre que la société québécoise est sincèrement engagée et dévouée envers l'essor d'un Québec innovant. Grâce à la contribution de ces acteurs de changement, cette nouvelle stratégie répondra aux préoccupations et aux défis actuels. Elle sera productive, tangible et pragmatique. Elle reflètera aussi l'ambition et l'immense talent des Québécois, qui ont tout le potentiel pour s'illustrer grâce à leur créativité et à leur ingéniosité. »

MarieChantal Chassé, députée de Châteauguay et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volets innovation et entrepreneuriat)

« Le Grand Rendez-vous de l'innovation québécoise est un moment important qui témoigne de l'engagement et de la mobilisation sans précédent de tout l'écosystème de la recherche et de l'innovation du Québec. Cet événement a été riche en contenus et en idées. Je félicite les centaines d'organisations qui mettent la main à la pâte pour imaginer et créer un Québec plus innovant pour les générations futures. »

Luc Sirois, innovateur en chef du Québec

Faits saillants :

Le GRVIQ a été organisé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation en collaboration avec le Conseil de l'innovation du Québec.

l'innovation du Québec. La SQRI 2022 se veut un outil stratégique, structurant et intégrateur permettant, grâce à sa vision translationnelle, de couvrir adéquatement les différents maillons de la chaîne d'innovation.

Par cette nouvelle stratégie, le gouvernement du Québec souhaite notamment accroître le passage de l'idée au marché, attirer les investissements privés et étrangers, et favoriser une croissance économique propre et durable, et ce, au bénéfice de la population de toutes les régions du Québec.

Une tournée de consultation gouvernementale entourant l'élaboration de la SQRI 2022 s'est déroulée au printemps dernier. Six rencontres virtuelles ont réuni plus de 150 intervenants issus d'entreprises, du milieu de la recherche ainsi que de réseaux et d'organismes d'intermédiation. Un appel de mémoires a également généré 230 contributions.

Plusieurs constats ont émergé des consultations, par exemple l'importance de développer une culture de l'innovation, de valoriser la propriété intellectuelle, de simplifier le parcours d'innovation pour les entreprises et de contribuer à la résolution de grands défis de société, comme les changements climatiques ou le vieillissement de la population.

La SQRI 2017-2022, qui tire à sa fin, a entre autres permis d'amorcer le déploiement des zones d'innovation ainsi que de renforcer et de diversifier les collaborations entre les différents acteurs de l'écosystème. Elle a aussi permis de soutenir 21 661 entreprises, 10 209 chercheurs, 7 756 étudiants et 435 organismes, en plus de générer des retombées économiques évaluées à plus de 1,2 milliard de dollars.

