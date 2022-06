Premier fonds d'investissement spécialisé dans le secteur aérospatial - Québec investit 30 M$ dans le fonds Partenaires Thrust Capital

MONTRÉAL, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec investit une somme maximale de 30 millions de dollars, par l'intermédiaire d'Investissement Québec, dans le nouveau fonds Partenaires Thrust Capital, spécialisé dans le secteur de l'aérospatiale.

Le fonds viendra combler des carences dans la chaîne de financement, notamment dans le stade du rachat. Les investissements seront réalisés auprès de PME afin qu'elles puissent devenir des acteurs importants des chaînes d'approvisionnement mondiales en aérospatiale, notamment dans les secteurs de l'aviation commerciale et d'affaires ainsi que de la défense, le marché de l'hélicoptère de même que les industries à fort potentiel de croissance comme celles liées aux drones et au domaine spatial.

Le Fonds de solidarité FTQ, le Mouvement Desjardins et des investisseurs privés comptent parmi les autres partenaires de l'initiative, dotée d'une capitalisation initiale de 77 millions de dollars et d'une capitalisation cible de 100 millions de dollars.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Citations :

« Le fonds Partenaires Thrust Capital est le premier fonds d'investissement spécialisé qui répond aux besoins de croissance et de consolidation de nos PME dans le secteur de l'aérospatiale. En l'appuyant, on veut assurer la croissance à long terme de cette industrie stratégique pour le Québec et propulser nos entreprises dans les marchés mondiaux. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Propulser les entreprises des secteurs phares de notre économie au rang de leaders internationaux est un élément central du rôle du nouvel Investissement Québec. L'aérospatiale fait sans contredit partie des secteurs qui font rayonner notre savoir-faire à l'étranger et qui génèrent des retombées économiques majeures au Québec. À titre de mandataire du gouvernement du Québec, notre société est fière de participer à la mise en place de ce fonds d'investissement et de contribuer par le fait même à favoriser l'accès de nos acteurs clés de l'aérospatiale à du capital de croissance. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

Partenaires Thrust Capital est une firme de capital-investissement consacrée à la chaîne d'approvisionnement de l'industrie canadienne de l'aérospatiale.

L'équipe de gestion du fonds Partenaires Thrust Capital sera appuyée par un comité-conseil, composé d'experts stratégiques, qui la soutiendra dans la détermination des orientations du fonds et l'approbation des investissements.

Thrust Cet investissement du gouvernement du Québec est puisé dans l'enveloppe de 300 millions de dollars pour la création de nouveaux fonds d'investissement, annoncée le 20 novembre 2020 dans le cadre de la présentation du Point sur la situation économique et financière du Québec .

. Avec 35 000 emplois dans quelque 230 entreprises et des ventes annuelles de 15,2 milliards de dollars en 2021, l'aérospatiale constitue un secteur économique stratégique pour le Québec.

Dotée d'un cadre financier de 334 millions de dollars pour la période 2021-2024, la Stratégie québécoise de l'aérospatiale - Horizon 2026 s'articule autour de trois axes d'intervention : concevoir l'aérospatiale de demain grâce à l'innovation, diversifier l'industrie, puis renforcer les chaînes de valeur et les propulser à l'international. Elle vise notamment à soutenir la réalisation d'investissements estimés à près de 2,8 milliards de dollars.

