MONTRÉAL, le 26 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'entreprise montréalaise Premier Continuum, spécialisée en résilience organisationnelle (continuité des activités, relève informatique, gestion de crise, mesures d'urgence et gestion de risques), est lauréate de deux prix prestigieux aux BCI Americas Awards de 2021 ; celui de Fournisseur de l'année et d'Innovation de l'année.

Fournisseur de l'année

Les BCI Americas Awards récompensent chaque année un joueur nord-américain qui s'est démarqué en tant que fournisseur exceptionnel dans le domaine de la continuité et de la résilience.

La grande force de l'équipe de Premier Continuum est qu'elle comprend et accompagne ses clients à toutes les étapes de la gestion de ses risques organisationnels. L'entreprise offre trois services uniques et complémentaires : des services-conseils approfondis, des formations certifiées et un logiciel de classe mondiale, ParaSolution.

Au fil du temps et particulièrement en 2020, année marquée par la pandémie mondiale, Premier Continuum a su devenir une extension naturelle des équipes de continuité de ses clients nord-américains et, ainsi, se tailler une place de choix, comme le confirme le prix Fournisseur de l'année que l'entreprise a remporté.

« Nous sommes vraiment investis dans le succès de nos clients et ces prestigieuses reconnaissances confirment que notre approche fonctionne », a souligné Isabelle Primeau, présidente et fondatrice de Premier Continuum.

En 2019, la prestigieuse organisation Gartner® a nommé Premier Continuum parmi les leaders mondiaux. Cette reconnaissance, combinée aux deux prix remportés en 2021, certifie la place de chef de file pour Premier Continuum dans son domaine.

Symbole d'innovation technologique

Fière de ces racines montréalaises, le prix remporté pour l'innovation de l'année témoigne de la place de Premier Continuum dans cette ville innovante. Répondant ainsi au grand enjeu de l'interconnectivité des systèmes de la société moderne, Premier Continuum a prouvé que ParaSolution est agile et plus pertinent que jamais, et qu'il évolue avec les besoins de ses clients.

« Alors que nous nous réjouissons des prix obtenus, nous continuons à innover et à nous préparer à la prochaine perturbation majeure. Peu importe ce qu'elle sera, une fois de plus, nos clients seront prêts », mentionne Marie-Hélène Primeau, vice-présidente principale.

À propos de Premier Continuum Inc. et de ParaSolution®

Premier Continuum est une entreprise détenue et dirigée par deux femmes lauréates des Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC en 2016. Fondée en 1997, l'entreprise est chef de file au Québec et est reconnue comme un leader sur l'échiquier mondial.

Développée par Premier Continuum, ParaSolution est une solution Web de classe mondiale qui assure la gestion complète de la continuité des activités et adaptée à toute organisation.

Pour plus d'informations, visitez le site www.premiercontinuum.com.

À propos de BCI

Le Business Continuity Institute est une organisation à but non lucratif qui établit des directives, forme des professionnels et rassemble des recherches dans le domaine de la continuité des activités.

Pour plus d'informations, visitez le site www.thebci.org.

