Premier Continuum reconnue par Gartner comme un des leaders dans le Magic Quadrant des solutions de classe mondiale en gestion de continuité des activités* pour son logiciel ParaSolution

ParaSolution, une solution innovante depuis ses débuts, en constante évolution et forte des 22 années d'expérience en services-conseils et en formation de Premier Continuum, a été propulsée comme l'un des chefs de file sur l'échiquier mondial dans le Magic Quadrant de Gartner.

MONTRÉAL, le 19 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Cette solution infonuagique conviviale et flexible aide les organisations de secteurs différents à intégrer des pratiques exemplaires au sein de leurs activités. Ses processus automatisés et personnalisés, ainsi que ses mécanismes ingénieux de partage d'informations, permettent aux organisations de réduire le nombre de tâches administratives tout en assurant la conformité aux exigences sectorielles et régionales de GCA. Depuis 15 ans, ParaSolution est utilisé par de petites et grandes organisations, entre autres, dans les secteurs financier et manufacturier ainsi que par des agences gouvernementales. « Le fait que notre entreprise soit reconnue parmi les leaders mondiaux par Gartner témoigne de la pertinence et de l'exhaustivité de ParaSolution », a déclaré Isabelle Primeau, fondatrice et présidente de Premier Continuum.

Points saillants

ParaSolution permet de comprendre la situation grâce à des tableaux de bord et à des rapports en temps réel qui montrent l'état de préparation actuel et favorisent la prise de décision éclairée.

ParaSolution a remporté le prix 2018 BCI Americas Award « Continuity and Resilience Innovation » pour sa fonctionnalité de flux d'activités et de mise à jour simplifiée, qui offre un retour sur investissement élevé tout en réduisant le temps requis pour toutes les parties.

Par souci d'efficacité, les renseignements saisis dans le BIA sont automatiquement entrés dans les autres étapes du cycle de vie et reliés à une base de données intégrée.

ParaSolution s'accompagne d'approches standardisées, basées sur les pratiques exemplaires de l'industrie, telles qu'ISO 22301 et le Guide de bonnes pratiques de BCI, tout en étant configurable par le client et adaptable de manière plus poussée pour répondre aux besoins de chacun.

Le logiciel-service (SaaS) ParaSolution offre une haute disponibilité. Il est hébergé sur des serveurs sécurisés et contrôlés, et peut également être hébergé par les organisations clientes.

ParaSolution comprend les modules suivants : Continuité des activités, Relève informatique, Gestion des risques, Gestion des risques liés aux fournisseurs, Gestion des plans d'urgence et Conformité et gouvernance ISO 22301.

« Nous sommes continuellement en train d'élargir notre portée, d'améliorer nos produits et d'aider des organisations à passer d'une solution de gestion traditionnelle à une solution automatisée », déclare Marie‑Hélène Primeau, vice-présidente principale de Premier Continuum. Premier Continuum affiche des taux de renouvellement et de référence très élevés et tient à remercier ses employés et ses clients visionnaires pour son succès continu.

Planifiez une démo de ParaSolution ou visitez le site www.premiercontinuum.com.

* Gartner "Magic Quadrant for Business Continuity Management Program Solutions, Worldwide," David Gregory, Roberta Witty, 12 September 2019.

Avis de non-responsabilité Gartner

Gartner n'appuie aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs qui ont l'évaluation la plus élevée ou une autre désignation. Les publications de recherche de Gartner consistent en des opinions de l'organisation de recherche Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des états de fait. Gartner décline toute garantie implicite ou explicite par rapport à cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou de convenance à une fin particulière.

À propos de Premier Continuum Inc. et de ParaSolutionMD

Premier Continuum est une entreprise montréalaise, détenue et dirigée par deux femmes lauréates des Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC en 2016. Fondée en 1997, l'entreprise est chef de file au Québec et est reconnue comme un leader sur l'échiquier mondial. Elle connaît une forte croissance au Canada ainsi qu'aux États-Unis. Premier Continuum - Accroître la résilience organisationnelle

ParaSolution est une solution Web de classe mondiale et primée qui assure la gestion complète de la continuité des activités et peut être adaptée à toute organisation. Cette solution comprend des fonctions de bilan d'impacts sur l'activité, d'évaluation des risques et de développement de plans, d'exercices, et de gestion de crise et d'incidents. ParaSolution - Saisir - Adapter - Accélérer - Mobiliser

SOURCE Premier Continuum Inc.

Renseignements: Relations média, Lucille Bélanger, Directrice de la croissance et du marketing, lbelanger@premiercontinuum.com

Related Links

https://www.premiercontinuum.com/