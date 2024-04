Premier congrès pour les intervenants administratifs et juridiques du Québec et de la France

QUÉBEC, le 24 avril 2024 /CNW/ - Du 11 au 14 juin 2024, les intervenants administratifs et juridiques du Québec et de la France auront la chance de partager pour mieux se propulser, grâce au premier Congrès de la Chaîne Évolu-Ciel, organisé dans un environnement virtuel interactif et ludique, par Julie Tondreau, auteure, formatrice et conceptrice reconnue depuis 25 ans dans le domaine juridique.

Mme Tondreau est convaincue que le partage et la collaboration sont des clés pour la réussite au travail et l'épanouissement personnel. En 1999, après avoir enseigné au Collège Bart, elle a rédigé et publié Le Manuel de la secrétaire juridique (maintenant Le Manuel des procédures contentieuses), qui est vite devenu un ouvrage obligatoire dans différents programmes de formation au collégial. Maintenant auteure de plusieurs autres ouvrages de référence, elle est formatrice au sein de Lafortune Formation et conférencière auprès d'organisations comme l'Association canadienne des parajuristes (CAP) et le Jeune Barreau de Québec. Julie Tondreau vise toujours l'amélioration des pratiques en concevant des applications utiles, comme la Clé juridique en 2007, Todoc en 2009, Mon manuel annoté en 2017, la Chaîne Évolu-Ciel en 2019 et le Calculateur judiciaire en 2020.

Après avoir organisé plusieurs événements et travaillé avec des partenaires du Québec et de la France, Mme Tondreau souhaitait réunir tous les acteurs des milieux administratifs et juridiques pour partager et apprendre des expertises de chacun, qu'ils soient adjoints, secrétaires, assistants, administratifs ou juridiques, parajuristes, avocats ou notaires, ou qu'ils occupent tout autre poste faisant partie des métiers de bureau.

Échanges sur des sujets chauds avec des professionnels et des exposants reconnus

Une quinzaine de panélistes présenteront ou animeront des conférences et des tables rondes sur des sujets d'actualité, comme les défis de l'intelligence artificielle, la modernisation de la justice ou la gestion des urgences, à partir d'une plateforme conçue spécialement pour cet événement. Il sera possible d'accueillir plusieurs milliers de participants dans une vingtaine de salles différentes.

Plus d'une dizaine d'exposants sont attendus, comme la Commission d'accès à l'information juridique (CAIJ), Juris Concept, Wilson & Lafleur, PME Inter Notaires, Avancie, NotaBene Légal et Groupe Lafortune, pour faire connaître leurs outils ou services. Des jeux questionnaires à chacun des kiosques donneront la chance aux participants de gagner des prix au grand tirage de clôture du 14 juin.

Se libérer plus facilement pour assister aux activités

Puisqu'il est souvent difficile de se libérer pendant les heures de bureau, la plupart des activités seront de courte durée, à l'heure des repas, en plus d'être disponibles en rediffusion. Le décalage horaire pour les Français a été pris en compte. C'est pour cette raison que l'accueil des participants par Julie Tondreau aura lieu à deux moments différents dans la journée du 11 juin. 2024

Entrées gratuites pour les étudiants et les demandeurs d'emploi

Ancienne adjointe juridique, Julie Tondreau a toujours eu à cœur de partager le fruit de son travail et de rendre accessibles les outils utiles au succès des étudiants. C'est pourquoi, même si le coût d'entrée pour ce type d'événement est minime, l'inscription au Congrès est gratuite pour tous les étudiants à temps plein du Québec et de la France ainsi que les demandeurs d'emploi.

Les billets sont en prévente à 79,95 $ d'ici le 15 mai 2024. Après cette date, ils seront au prix de 99,95 $. Des prix de groupe sont également disponibles. Il suffit d'accéder à la page du Congrès : https://chaineevoluciel.com/congres-de-la-chaine-evolu-ciel-2024/.

SOURCE Julie Tondreau

Renseignements: Pour plus d'informations, veuillez contacter : Julie Tondreau, Auteure, formatrice et conceptrice, julietondreau.com, chaineevoluciel.com | calculateurjudiciaire.com