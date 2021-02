Premier bulletin scolaire 2020-2021 : des résultats qui surpassent ceux de l'an dernier pour les écoles et centres du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys

MONTRÉAL, le 9 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) est très fier des récents résultats obtenus au primaire, au secondaire et au secteur des adultes ; des résultats qui s'inscrivent dans le succès que connaît le CSSMB. « Aucun mot ne saurait qualifier la contribution de notre personnel qui mérite des éloges exceptionnels pour ce remarquable et indéfectible dévouement envers nos élèves dans le contexte actuel », déclare Dominic Bertrand, directeur général du CSSMB.

DES RÉSULTATS SUPÉRIEURS EN PÉRIODE DE PANDÉMIE

Au primaire, les taux de réussite en français et en mathématique surpassent 91 %.

Au secondaire, le CSSMB se réjouit de constater des taux de réussite également très élevés. Exemples :

Taux de réussite

moyen au

secondaire Taux de réussite

2020-2021 au 1er bulletin

(février 2021) Taux de réussite

2019-2020 au 2e bulletin

(février 2020) Français 88,8 % 85,8 % Mathématique 86,4 % 84,3 %

Au secteur des adultes, le taux de réussite aux examens dépasse 90 %, soit un résultat supérieur à celui de l'an dernier.

Ce véritable tour de force a été réalisé, faut-il le rappeler, par des milliers d'élèves qui ont apprivoisé une école en mode hybride, tantôt en présentiel, tantôt à distance. De plus, sur près de 7500 jeunes de 15 ans et plus qui sont inscrits au secondaire, moins de 10 ont quitté leur école depuis mars dernier.

« Nos équipes sont absolument incroyables ! Déterminés et dévoués, les membres de notre personnel n'ont pas hésité à déployer tous les efforts nécessaires pour que les jeunes puissent profiter d'un accompagnement soutenu et de ressources spécialisées en cette période plus difficile », mentionne M. Bertrand. «Je profite de l'occasion pour remercier les parents pour leur importante contribution dans l'atteinte de ces résultats », ajoute-t-il.

DES STRATÉGIES ISSUES DE LA RECHERCHE

Des résultats aussi impressionnants en période de pandémie ont été rendus possibles grâce aux approches collaboratives basées sur l'engagement et la mobilisation, aux pratiques pédagogiques issues des résultats de la recherche et à une ambition commune : la réussite des élèves.

Au cours des dernières années, de nombreux chercheurs ont étroitement collaboré, avec les équipes du Service des ressources éducatives du CSSMB, au développement et au déploiement d'actions ciblées liées à l'enseignement efficace, à l'enseignement explicite ainsi qu'aux approches et moyens pédagogiques favorisant la réussite des élèves.

À PROPOS DU CSSMB

Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys est le deuxième plus grand centre de services scolaire au Québec avec plus 11 500 employés dédiés à la réussite de 72 000 élèves issus de près de 165 pays et répartis dans 102 établissements sur l'île de Montréal. Référence en éducation, le CSSMB est un chef de file en diplomation et en qualification avec un taux de 88,8 %, ce qui le classe au premier rang du réseau public francophone au Québec.

