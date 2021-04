QUÉBEC, le 6 avril 2021 /CNW Telbec/ - Premier Aviation Québec (PAQ) a le plaisir d'annoncer qu'elle a finalisé sa vente à M. Sylvain Perron actuel COO de PAQ et ancien CFO du Groupe Premier Aviation.

Ronnie Di Bartolo, PDG et président sortant, déclare: «La réputation de PAQ sur le marché des avions régionaux a été établie comme l'un des principaux chefs de file des services de maintenances et réparations lourdes (MRO) de l'industrie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer que notre COO, Sylvain Perron, a acquis l'entreprise et est très bien positionné pour le prochain chapitre de sa croissance. Le plus important pour moi était de sécuriser mon atout le plus précieux: nos employés ».

«Alors que Premier Aviation cherche à accroître son empreinte actuelle et à lancer de nouvelles offres de services, il était important de sécuriser l'expertise et également de pouvoir établir des partenariats avec les gouvernements locaux et les représentants de l'aéroport, déclare Sylvain Perron, nouveau président et chef de la direction de Premier Aviation Québec. Les employés de PAQ à Québec ont prouvé à maintes reprises qu'ils étaient l'un des meilleurs fournisseurs d'entretien lourd pour les avions régionaux en Amérique du Nord.

À PROPOS DE PREMIER AVIATION QUEBEC

Premier Aviation Québec Inc. est un fournisseur international d'entretien lourd pour les avions régionaux certifié Transports Canada, FAA, ANAC, 2-REG et EASA. Situe à l'Aéroport International Jean Lesage, Québec, Québec, Canada, nous offrons des services de première qualité ainsi que de valeur ajoutée de classe mondiale à nos clients du monde entier. Nous entretenons tous les types d'avions régionaux tels que: EMB 170/190, ERJ 135/145, Dash-8, ATR42/72, CL215-415 et SAAB340.

