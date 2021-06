La Civic à hayon sera produite pour la première fois aux États-Unis à l'usine Honda de Greensburg, en Indiana, et elle arrivera chez les concessionnaires Honda plus tard cette année.

Lancement mondial de la Civic à hayon 2022 sur YouTube : Concert Civic Tour « Remix »

Poursuivant la frénésie autour du Honda Civic Tour, événement prisé des amateurs, la Honda Civic à hayon 2022 fera ses débuts mondiaux lors du concert virtuel Civic Tour « Remix » le mercredi 23 juin, à 21 h HAE, diffusé sur la chaîne YouTube Honda Stage : youtube.com/HondaStage.

Les amateurs pourront profiter du concert Civic Tour « Remix » 2021 mettant en vedette la performance du duo de musique pop prometteur Majid Jordan, de la maison de disques OVO Sound Recording, qui collaborera avec la vedette principale H.E.R. pour produire un remixage de son concert virtuel Civic Tour du 28 avril. Visionnez la vidéo de l'annonce du concert Civic Tour Remix ici.

Plus d'information concernant la Civic à hayon 2022, ainsi que des photos et une vidéo, seront diffusées le 23 juin.

