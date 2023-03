Premier a été reconnu par Forbes comme meilleur logiciel de comptabilité dans le domaine de la construction en 2023

Le logiciel de gestion financière en nuage du secteur de la construction Premier a impressionné les juges et s'est distingué par rapport aux meilleurs programmes de comptabilité du secteur au monde.

MARKHAM, Ontario, le 8 mars 2023 /CNW/ -- Premier, le principal fournisseur mondial d'applications infonuagiques financières de planification des ressources de l'entreprise (PRE) pour l'industrie de la construction, se retrouve de nouveau au sommet du classement. À la suite de l'évaluation des 10 principaux logiciels de comptabilité du secteur de la construction au monde, Forbes Advisor a désigné Premier comme la meilleure solution globale. Forbes a attribué 4,9 étoiles sur 5 à Premier en raison de sa plateforme tout-en-un, à ses flux de travail simplifiés, à son excellent service à la clientèle et à son automatisation qui lui permet de gagner du temps.

Forbes a présenté Premier comme la solution la plus complète sur le marché : « Selon nous, Premier est le logiciel de comptabilité le plus complet du secteur de la construction et se mérite le titre de meilleure solution globale, a déclaré Kimberlee Leonard, collaboratrice. Il s'agit d'une solution infonuagique qui peut vous aider à prendre de l'expansion en disposant des bonnes données. D'abord, sa plateforme riche en fonctionnalités permet de gérer plusieurs entreprises dont les projets se distinguent de la concurrence. » Madame Leonard a ajouté que la fonctionnalité de production de rapports et l'intégration aux logiciels des banques permettent de gagner beaucoup de temps.

Forbes n'a pas attribué les premières positions au classement à la légère. Le géant des médias affirme que son équipe de chercheurs a analysé des données exclusives, la transparence en matière de coûts et de prix, et un inventaire des fonctionnalités les plus recherchées. Parmi ces fonctionnalités, mentionnons le suivi des clients, l'intégration de logiciels à d'autres programmes et les applications mobiles. Enfin, Forbes a analysé des évaluations de tiers pour voir ce que les utilisateurs pensaient de ces programmes. Après analyse de ces données et évaluations, Forbes a classé le logiciel du secteur de la construction Premier au tout premier rang, le nommant meilleur logiciel de comptabilité dans le domaine de la construction en 2023.

Premier est particulièrement heureuse de partager cette nouvelle avec l'industrie. Nous sommes guidés par notre détermination à rester à la fine pointe de la technologie de gestion financière dans le domaine de la construction, tout en nous concentrant sur nos clients. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec nos partenaires et nos clients à mesure que nous continuons de progresser, de nous améliorer et de croître.

À propos de Premier

Le logiciel du secteur de la construction Premier est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'applications infonuagiques financières de PRE pour le secteur de la construction. Reposant sur une plateforme moderne dotée d'interfaces de programmation d'applications ouvertes axées sur l'extensibilité et la facilité d'utilisation, Premier offre une valeur inégalée aux petites, moyennes et grandes entreprises.

www.jonaspremier.com

Donner aux entreprises de construction les moyens de travailler plus intelligemment.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.jonaspremier.com .

Personne-ressource pour les médias :

Luiz Oliveira

Directeur principal du marketing

[email protected]

1 800 352-6647, poste 3284

SOURCE Premier Construction Software