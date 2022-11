PREMÈRE SUCCURSALE TRÉVI OFFRANT LE SERVICE AU VOLANT AU QUÉBEC : UNE CONSTRUCTION VERTE SIGNÉE MONTONI

Visuels disponibles ici

MASCOUCHE, QC, le 1er nov. 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec grand enthousiasme que Trévi et le Groupe Montoni annoncent la construction d'une toute nouvelle succursale à Mascouche, à l'occasion d'une pelletée de terre qui s'est déroulée aujourd'hui en présence des dignitaires de la Ville. Le bâtiment situé dans un secteur stratégique de la ville sera à proximité de tous les services. Pour la première fois au Québec, le nouveau super-magasin Trévi de Mascouche sera avant-gardiste de par son design et offrira aussi aux clients Trévi la chance de vivre une expérience d'achat des plus agréables grâce à sa toute nouvelle salle d'exposition.

Située sur la montée Masson près de l'autoroute 640, le bâtiment, qui remplacera la succursale actuelle, a été pensé par Provencher Roy Associés Architectes INC. Sa superficie de plus de 24 219 pieds carrés, où les plus récentes tendances seront exposées, inclura 21 732 pi2 d'aire de vente publique, composée d'un des plus vastes choix de produits et 2 487 pi2 d'espace de bureaux. Grâce à ce magasin unique et repensé, Trévi souhaite générer auprès des familles, des moments de rassemblement mémorables, que ce soit pour une piscine creusée ou hors terre, un spa, un mobilier de jardin ou un pavillon Outdooring. Aux employés, ce projet novateur permettra également d'avoir un apport optimal de lumière naturelle et des espaces verts accessibles. La mise en chantier du projet a débuté en août dernier et les clients de Trévi pourront profiter des nouvelles installations dès début 2023.

Un projet vert signé DISTINCTION par MONTONI

L'une des priorités pour Trévi était de réduire l'empreinte environnementale du bâtiment et la collaboration avec MONTONI, leader en bâtiments verts dans l'industrie, s'est avérée un choix naturel. En réduisant au maximum l'impact de chaque bâtiment sur son environnement et en plaçant le bien-être des occupants au premier plan, le programme DISTINCTION par MONTONI permet aux entreprises de profiter d'une certaine flexibilité tout en étant un choix écologique. Il vise notamment :

à réduire de 30 % la consommation d'eau potable ;

à assurer une meilleure qualité de l'air ;

une consommation énergétique permettant une économique de 15% sur les coûts d'opération

à encourager l'utilisation de transports à faible impact environnemental grâce à des bornes de recharge pour véhicules électriques, des douches, et des supports à vélo ;

à limiter les impacts sur l'environnement par une gestion responsable du chantier de construction ;

à détourner 75 % des déchets de construction des sites d'enfouissement.

« Groupe Montoni est un leader dans son domaine et nous sommes fiers de pouvoir collaborer avec toute l'équipe dans la réalisation d'importants projets comme celui-ci. Ce bâtiment durable permet de démontrer qu'il est possible d'instaurer un nouvel immeuble dans la ville de Mascouche où la population est en constance croissance et à l'affût des toutes dernières tendances, tout en réduisant notre impact environnemental. »

- Clément Hudon, président fondateur de Trévi

« Nous sommes reconnaissant de la confiance que Trévi témoigne à MONTONI avec ce 6ème projet de construction de sa nouvelle succursale à Mascouche. Nous avons à cœur de rendre chaque bâtiment encore plus vert au Québec et de le rendre accessible pour toute entreprise. »

- Dario Montoni, président du Groupe Montoni

« La Ville de Mascouche souligne la collaboration avec l'entreprise Trévi et l'équipe de MONTONI pour cet investissement majeur et significatif du secteur de la montée Masson. Ce nouveau projet d'infrastructures commerciales contribuera au dynamisme économique de la ville tout en limitant son empreinte environnementale. »

- Guillaume Tremblay, Maire de Mascouche

À propos de MONTONI

Leader dans le développement immobilier au Québec, MONTONI compte à son actif près de 500 projets représentant plus de 20 millions de pi2 de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30 centres corporatifs ainsi que 22 millions de pi2 en développement. Fier détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis 20 ans, le Groupe Montoni a réussi à se tailler une place de choix grâce à son portefeuille de terrains d'envergure dans la région métropolitaine. L'entreprise se démarque par l'offre d'une gamme complète de services couvrant la promotion, la construction - de l'excavation au design intérieur - et la gestion immobilière. Membre agréé LEED du Conseil du bâtiment durable du Canada, MONTONI mise sur la construction d'un patrimoine durable fondé sur une expertise de pointe. Le Groupe cumule plus de 4,2 millions de pi2 de bâtiments certifiés LEED.

Parmi les dernières réalisations du développeur figurent Espace Montmorency, un complexe multifonctionnel de plus de 450 millions de dollars situé sur la station de métro Montmorency à Laval, de même que l'acquisition, en 2019, du terrain de la brasserie Molson, en partenariat avec Groupe Sélection et le Fonds immobilier de solidarité FTQ, un développement de près de 6 millions de pieds carrés au centre-ville de Montréal.

Pour de plus amples d'informations : www.groupemontoni.com

À propos de Trévi

Fondée en 1972, Trévi est une entreprise québécoise spécialisée dans la conception, fabrication, vente et installation de piscines et spas. Bien enracinée au Québec depuis 50 ans, Trévi est aussi connue sous ses bannières Cornelius, Dynasty Spas, Lacus Innovations, Maître Piscinier, Taïga Zone, Trévi Fabrication et Val-Mar. L'entreprise exploite 11 magasins corporatifs au Québec et compte 12 détaillants. Elle distribue même ses produits dans la région de Calgary et sur la côte est américaine.

SOURCE Groupe Montoni (1995) Division Construction Inc.

Renseignements: Demandes médias : Alexandra Cordisco-Moreau Conseillère, Affaires publiques et Communications, MONTONI, Cellulaire : 450 978 7500, [email protected]