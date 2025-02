SHENZHEN, Chine, le 18 févr. 2025 /CNW/ - Elegoo, une marque qui se développe rapidement dans l'industrie mondiale de la fabrication intelligente, lance officiellement aujourd'hui les précommandes de sa première imprimante 3D Core-XY, conçue pour une fiabilité optimale afin de stimuler la créativité et la productivité. Au prix de 299,99 USD, elle allie caractéristiques de haute performance et prix accessible, faisant tomber les barrières pour les fabricants, les utilisateurs à domicile et les professionnels.

Défier la gravité, redéfinir l'impression

Elegoo ouvre les précommandes de la Centauri Carbon, sa première imprimante 3D Core-XY, le 17 février 2025.

L'imprimante Centauri Carbon se distingue des modèles précédents d'Elegoo par son design métallique gris spatial et son châssis entièrement intégré moulé sous pression, offrant une sécurité, une esthétique et des performances d'impression à haute température supérieures. Contrairement aux imprimantes cartésiennes traditionnelles qui nécessitent un assemblage important, la Centauri Carbon offre une expérience d'impression « prête à l'emploi », garantissant un fonctionnement transparent et fiable dès le départ.

Avec un volume de construction de 256 × 256 × 256 mm, la Centauri Carbon atteint des vitesses d'impression de 500 mm/s et une accélération de 20 000 mm/s². Son plateau chauffant à courant alternatif de 1 000 W (à 220 V) atteint rapidement des températures optimales, ce qui permet à l'utilisateur de gagner du temps et d'éviter les longues périodes d'attente pour le chauffage. Selon Elegoo Lab, un support de téléphone intelligent personnalisé peut être imprimé en seulement 30 minutes.

« L'impression 3D existe depuis des décennies, mais son passage à l'espace grand public n'a pris de l'ampleur que ces dernières années », a déclaré Chris Hong, chef de la direction d'Elegoo. « L'imprimante Centauri Carbon a pour objectif de créer une rupture, en abaissant les barrières à la créativité et en permettant à un plus grand nombre de personnes d'exploiter la puissance de cette technologie. »

Impression à haute température pour les étoiles

La Centauri Carbon est une imprimante 3D polyvalente conçue pour l'impression haute performance. Il prend en charge un large éventail de filaments, notamment PLA, PETG, TPU, ABS, ASA et des matériaux infusés de fibre de carbone, avec une buse qui atteint 320 °C pour des impressions durables à haute température. Son élément chauffant en céramique de 60 W et sa chambre de fusion optimisée garantissent des temps de chauffe rapides et un flux de filament précis, tandis qu'un système de refroidissement robuste maintient la qualité d'impression à des vitesses élevées. La plaque de construction magnétique à double face (texturée PEI et optimisée par PLA) facilite le retrait et réduit le gauchissement.

La chambre fermée permet de mieux contrôler la température, ce qui améliore la qualité et la résistance de l'impression. Le plateau chauffant au courant alternatif de 1 000 W chauffe rapidement, réduisant ainsi le temps de préparation. Des fonctions avancées telles que la compensation des vibrations et la compensation de pression d'avance réduisent les ondulations et garantissent une extrusion en douceur. Avec sa précision, sa vitesse et sa fiabilité, la Centauri Carbon est l'outil ultime pour imprimer des rêves jusqu'aux étoiles.

Un flux de travail sans faille, des possibilités infinies

La mise à niveau du plateau est depuis longtemps un problème pour les utilisateurs débutants d'imprimantes 3D, car elle nécessite souvent un étalonnage fastidieux - ce qui n'est pas le cas avec la Centauri Carbon. Dotée d'un système de mise à niveau automatique du plateau alimenté par quatre capteurs de pression et un algorithme exclusif, elle permet d'obtenir une première couche parfaite en un seul clic. La compensation automatique de l'axe Z avant l'impression élimine les défauts causés par les surfaces irrégulières, supprimant ainsi le besoin d'ajustements manuels. L'écran tactile capacitif intuitif de 4,3 pouces garantit une navigation sans effort, tandis que la connectivité Wi-Fi et USB offre des options d'impression flexibles.

La Centauri Carbon fonctionne sous le système d'exploitation ELEGOO, soutenu par une carte mère à haute vitesse. Elle permet des mises à jour du micrologiciel OTA et offre 8 Go de mémoire morte pour un stockage étendu des modèles. Des pilotes pas à pas silencieux garantissent un fonctionnement silencieux, tandis qu'une caméra intégrée permet l'enregistrement en accéléré, ce qui permet aux utilisateurs de saisir et de surveiller chaque étape de l'impression. La chambre fermée est dotée d'un éclairage LED pour faciliter la surveillance dans les environnements peu éclairés, et des ajouts judicieux tels qu'une poubelle à filament et une brosse de nettoyage de la buse en silicone permettent de maintenir la machine propre et de garantir une qualité d'impression irréprochable.

Compatibilité avec les logiciels libres

ElegooSlicer, le logiciel utilisé pour découper et préparer les modèles 3D, est basé sur Orca Slicer et est un logiciel libre, permettant à la communauté d'innover et de personnaliser. Le code est disponible ici.

Pour les utilisateurs d'Orca Slicer, le profil Centauri Carbon peut être ajouté manuellement au moyen de ce lien. Le profil devrait être officiellement inclus dans la prochaine mise à jour d'Orca Slicer, garantissant ainsi une intégration transparente pour tous les utilisateurs.

Prix et disponibilité

Les précommandes pour la Centauri Carbon sont maintenant ouvertes, avec les prix suivants (hors frais de port) :

États-Unis : 299,99 USD

Royaume-Uni : 299,99 GBP

UE : 329,99 EUR

Canada : 449,99 CAD

Australie : 699,99 AUD

Japon : 60000 JPY

Pour précommander et en savoir plus, visitez la boutique officielle Elegoo. La Centauri, le modèle de base de la série Centauri, est également disponible pour une pré-commande limitée. Pour plus de détails, rendez-vous ici.

À propos d'Elegoo

Fondée en 2015, Elegoo est une marque qui se développe rapidement dans l'industrie mondiale de la fabrication intelligente, se spécialisant dans la recherche et le développement, la fabrication et la vente d'imprimantes 3D de qualité grand public, de graveurs laser, de trousses STIM et d'autres produits de technologie intelligente. Située à Shenzhen, la Silicon Valley de Chine, l'entreprise vend des millions de produits dans plus de 90 pays et régions. En 2024, le chiffre d'affaires total d'Elegoo a dépassé 200 millions USD. L'entreprise emploie 700 personnes et compte près de 30 000 mètres carrés de surface de bureau et de fabrication. En mettant l'accent sur la programmation et la technologie d'impression 3D, Elegoo propose des espaces de création uniques et intelligents adaptés aux divers consommateurs afin d'améliorer les expériences personnalisées.

