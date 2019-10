Précision de Benny&Co. à la suite de la transaction des Rôtisseries Benny à Foodtastic

Les 56 restaurants Benny&Co. demeurent la propriété de la famille Benny à 100 %

BOIS-DES-FILION, QC, le 2 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Jean Benny, président-directeur général de Benny&Co., désire apporter des précisions quant à la transaction touchant uniquement les six Rôtisseries Benny, en Montérégie, à Foodtastic.

« Benny&Co. a été informée de la transaction ce matin. Cette nouvelle résulte de la décision des anciens propriétaires des six Rôtisseries Benny en Montérégie. Notre entreprise, Benny&Co., qui appartient et qui est opérée à 100 % par les membres de la famille Benny, poursuit, quant à elle, sa stratégie d'expansion au Québec et en Ontario. En effet, 8 à 10 ouvertures de nouveaux restaurants Benny&Co. sont prévues chaque année. Benny&Co. demeure la rôtisserie familiale la plus importante au Québec et bénéficie d'une solide relève issue de la 3e génération », déclare Jean Benny, président-directeur général de Benny&Co.

Benny&Co. ne fera aucun autre commentaire au sujet de la transaction des six Rôtisseries Benny de la région de la Montérégie.

À propos de Benny&Co.

Maître Rôtisseur depuis 1960, la plus importante rôtisserie familiale québécoise, Benny&Co., se spécialise et excelle dans la cuisson du poulet rôti toujours selon leur technique exclusive de cuisson lente de trois heures, mise au point par le cofondateur Gilles Benny. Forte de son réseau de 56 succursales au Québec et en Ontario, l'entreprise de 3e génération emploie plus de 1 700 employés et vend plus de deux millions de poulets rôtis par année. https://www.benny-co.com

