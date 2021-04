L'ACIA accorde une subvention par l'entremise du programme Solutions innovatrices Canada pour le projet BISTRO en vue de la détection de la salmonelle, de la listeria et d'autres bactéries pathogènes d'origine alimentaire dans les produits et les légumes-feuilles

GUELPH, ON, le 22 avril 2021 /CNW/ - Precision Biomonitoring a reçu une subvention de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) dans le cadre du programme Solutions innovatrices Canada pour mettre au point une méthode de test très fiable, mobile et spécifique visant à améliorer la détection des bactéries pathogènes d'origine alimentaire.

Le projet BISTRO a pour but de mettre au point une solution rapide là où c'est nécessaire pour détecter les bactéries pathogènes nocives, notamment la listeria et la salmonelle, en particulier dans les produits et les légumes-feuilles, avec une plus grande fiabilité que la technologie de test de pointe actuelle.

« À mesure que les maladies d'origine alimentaire augmentent, il sera important que le Canada soit équipé des ressources et des outils novateurs qui permettront de détecter les bactéries avant que les produits n'atteignent les magasins et les consommateurs », déclare Mario Thomas, chef de la direction, Precision Biomonitoring. « Nous avons hâte de pouvoir éventuellement améliorer la détection des maladies d'origine alimentaire afin d'assurer la santé et la sécurité des Canadiens. »

Le projet BISTRO est une plateforme portative et peu coûteuse qui utilise des outils de préparation d'échantillons sur place avec une étape d'enrichissement intégrée pour extraire les acides nucléiques de divers types d'échantillons contaminés. Grâce à une amplification de haute fiabilité associée à des dispositifs numériques d'écoulement latéral, la solution pourra fournir des résultats de détection fiables en moins de deux heures. Le projet BISTRO est une adaptation de la plateforme TripleLockMC de Precision Biomonitoring, qui a été approuvée par Santé Canada pour répondre aux besoins de dépistage rapide en réponse à la COVID-19.

« En cas de réussite, un outil portatif comme celui-ci pourrait aider à réduire les risques dans l'approvisionnement alimentaire en détectant les bactéries pathogènes d'origine alimentaire dans tout le continuum de la ferme à l'assiette », explique Tammy Switucha, chef de la salubrité des aliments du Canada et directrice exécutive de la Direction de la salubrité des aliments et de la protection des consommateurs au sein de l'ACIA. « L'ACIA apprécie le travail effectué par Precision Biomonitoring pour appuyer l'innovation et aller de l'avant avec une technologie qui évolue rapidement et qui peut aider à assurer la salubrité de notre approvisionnement alimentaire. »

Le dispositif permettra aux producteurs alimentaires, aux exploitations agricoles, aux centres de distribution et aux épiciers de taille importante d'avoir la tranquillité d'esprit qu'ils fournissent à leurs clients des aliments et des produits salubres.

L'ACIA a accordé une subvention à Precision Biomonitoring dans le cadre du programme Solutions innovatrices Canada pour une première phase afin de poursuivre le développement du projet BISTRO. En cas de réussite, après la première phase et l'analyse des résultats, Precision Biomonitoring demandera une subvention supplémentaire dans le cadre du programme pour la deuxième phase, ce qui permettrait aux partenaires de faire passer le projet BISTRO de la conception à la commercialisation.

Fondée en 2016, Precision Biomonitoring offre une expertise de pointe dans le domaine de la détection moléculaire d'organismes. Sa propre technologie TripleLockMC vise à offrir des solutions de tests diagnostiques rapides sur place en ce qui concerne l'environnement, l'alimentation, les animaux et les humains. Les clients sont toutes les organisations qui ont besoin d'une surveillance sur place et d'une identification rapide de tout organisme vivant dans tout type d'environnement. L'équipe de Precision Biomonitoring est au cœur des innovations technologiques dans l'industrie de la génomique. Precision Biomonitoring entrevoit pour l'avenir un monde dans lequel elle peut identifier n'importe quel organisme sur place, en un instant, partout sur la planète.

En tant qu'organisme de réglementation à vocation scientifique, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a un vaste mandat qui englobe la salubrité alimentaire, la santé des animaux, la protection des végétaux et l'accès au marché international. L'ACIA vise avant tout à atténuer les risques liés à la salubrité des aliments. La santé et la sécurité des Canadiens sont la force motrice de la conception et de l'élaboration des programmes de l'Agence. En collaboration et en partenariat avec l'industrie, les consommateurs ainsi que des organismes fédéraux, provinciaux et municipaux, l'ACIA poursuit ses efforts pour protéger les Canadiens contre les risques évitables pour la santé liés aux aliments et aux zoonoses.

