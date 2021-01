Precision Biomonitoring est sur la bonne voie pour atteindre 100 millions de dollars en revenus prévus au cours des cinq prochaines années

GUELPH, ON, le 26 janv. 2021 /CNW/ - Precision Biomonitoring est fière d'annoncer que l'entreprise a été acceptée au programme MaRS Momentum comme l'un des futurs moteurs économiques du Canada. Le programme MaRS Momentum est un programme multisectoriel exclusif conçu pour aider les dirigeants d'entreprises à forte croissance à atteindre des revenus de 100 millions de dollars au cours des cinq prochaines années.

Precision Biomonitoring est un pionnier en matière de trousses de diagnostic et de détection rapides et mobiles au Canada. Sa technologie unique peut être appliquée à n'importe quel organisme vivant, permettant aux clients de détecter un organisme ou un agent pathogène là où requis et d'obtenir un résultat immédiatement. Plus récemment, sa technologie a été utilisée pour la détection du virus SARS-CoV-2 (COVID-19). Le fait de pouvoir fournir un test qui utilise un simple prélèvement d'ARN, qui fonctionne à la température ambiante, et qui est portable, tout en offrant des résultats en temps réel, sur place, au moyen d'un téléphone intelligent change toute la donne. Precision Biomonitoring dispose actuellement de 12 tests supplémentaires en phase de recherche et développement, et est en cours de validation clinique pour un test antigène rapide et non invasif pour le diagnostic de la COVID-19. Celui-ci utilise des échantillons de salive et un microcapteur pour détecter de très faibles niveaux d'infection, élargissant ainsi sa plateforme de produit pour desservir un marché plus vaste.

« Nous sommes extrêmement honorés de participer au prestigieux programme MaRS. Notre équipe a consacré d'innombrables heures tout au long de la pandémie à la mise au point d'outils qui apportent une contribution à la communauté scientifique et à la santé humaine, a déclaré le Dr Mario Thomas, directeur général, Precision Biomonitoring. Notre engagement envers des solutions de tests de dépistage novateurs est inébranlable, et nous sommes impatients de profiter des occasions qui se présenteront au Canada et à l'étranger et qui contribueront à alimenter notre croissance continue. En fait, nous sommes déjà passés d'une équipe de cinq à plus de 30 employés en moins d'un an. »

« Nous sommes ravis d'accueillir Precision Biomonitoring à MaRS Momentum. Leur croissance, leurs réalisations et leur potentiel considérable leur ont permis de se joindre à ce groupe exclusif d'entreprises canadiennes à forte croissance, a déclaré Krista Jones, dirigeante fondatrice, Momentum, et vice-présidente des services d'initiatives. Nous sommes fiers de soutenir leur croissance et leur expansion à l'échelle mondiale, et nous croyons que l'entreprise aura un impact économique hors pair pour le Canada. »

Precision Biomonitoring a reçu deux approbations de Santé Canada et une approbation européenne, ce qui en fait la première et la seule entreprise canadienne offrant des solutions contre la pandémie au Canada. Le test de pointe TripleLock™ à PCR quantitative de l'entreprise se fonde sur trois principes de base, soit maximiser la précision et la confiance dans les résultats de la PCR quantitative, réduire les coûts et produire des résultats en temps réel.

Fondée en 2016 par une équipe de scientifiques de l'Institut de la biodiversité de l'Ontario de l'Université de Guelph, Precision Biomonitoring fournit des solutions de surveillance d'ADNe sur place avec la plateforme TripleLock™, qui permettent un dépistage précoce et rapide des organismes chez ses clients. Le portefeuille de l'entreprise comprend les tests à PCR quantitative disponibles sur le terrain pour les espèces animales, végétales et microbiennes. Precision Biomonitoring applique maintenant cette technologie dans le domaine de la santé humaine, ce qui augmente le potentiel et l'application de divers autres tests, comme on l'a vu avec nos tests mobiles contre la COVID-19. L'équipe de Precision Biomonitoring est au cœur des innovations technologiques dans l'industrie de la génomique. Nous entrevoyons pour l'avenir un monde dans lequel nous pourrons identifier n'importe quel organisme sur place, en un instant, partout sur la planète. Pour en savoir plus sur Precision Biomonitoring, rendez-vous à : https://precisionbiomonitoring.com/about-us

