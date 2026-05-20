WOOSTER, Ohio, 20 mai 2026 /CNW/ - PRC-Saltillo a été nommé au Forbes Accessibility 200 de 2026, une liste annuelle qui reconnaît les entreprises et les particuliers du monde entier dont le travail fait progresser l'accessibilité pour les personnes handicapées. La liste, qui en est à sa deuxième année, est passée de 100 à 200 lauréats et comprend des entreprises mondiales, des leaders individuels au sein d'organisations et des innovateurs indépendants ou des créateurs d'impact venus des quatre coins du globe.

« Le fait d'être nommé au Forbes Accessibility 200, après avoir été inclus dans la liste inaugurale l'an dernier, est à la fois un honneur et un rappel de la dynamique qui s'est créée en matière d'accessibilité », déclare Sarah Wilds, directrice générale de PRC-Saltillo. « Cette reconnaissance reflète l'engagement de notre communauté mondiale, y compris nos entreprises, nos clients, nos soignants et nos cliniciens en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie, à Singapour et en Inde. Ensemble, nous œuvrons pour l'amplification des voix partout dans le monde grâce à la technologie CAA, à l'accessibilité et à la sensibilisation. »

La liste Forbes Accessibility 200 a été dressée sur la base de nominations ouvertes et par des rédacteurs de Forbes, avec l'orientation d'un comité consultatif mondial, et se fonde sur des recherches approfondies et des commentaires d'experts. La liste présente les organisations de divers secteurs d'activité, dont les communications, la technologie, l'éducation, la mobilité, les soins de santé et les logiciels. Les lauréats sont choisis en fonction de la portée et de l'incidence réelles des produits, des services et des innovations qui offrent un accès équitable à l'information, au contenu, à l'emploi, aux espaces publics et aux expériences de vie des personnes handicapées.

« Alors que PRC-Saltillo célèbre son 60e anniversaire en 2026, c'est une leçon d'humilité de voir autant d'entreprises et d'innovateurs avoir un réel impact sur la vie des personnes handicapées », ajoute Wilds. « L'élargissement de la liste est un puissant rappel du chemin parcouru pour amplifier les voix et de tout ce que nous pouvons accomplir ensemble. »

PRC-Saltillo développe des solutions de communication améliorée et alternative pour les personnes présentant des défis importants en matière de parole et de langage. Les produits et services de l'entreprise aident les enfants, les adolescents et les adultes à communiquer avec leur famille, leur communauté et leur environnement, en mettant l'accent sur la participation, l'indépendance et l'inclusion.

Pour en savoir plus sur la CAA et pour découvrir les communicateurs de PRC-Saltillo en action, visitez prc-saltillo.com.

À propos de PRC-Saltillo

Créé en 1966, PRC-Saltillo est un pionnier et un chef de file mondial des technologies de communication améliorée et alternative (CAA) pour les personnes ayant des besoins de communication complexes. L'entreprise offre une gamme complète d'appareils de génération de parole, d'applications CAA de pointe et de systèmes de vocabulaire basés sur la recherche. PRC-Saltillo appartient à 100 % à ses employés et a son siège social à Wooster, en Ohio, avec des filiales au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, en Allemagne, à Singapour et en Inde.

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SOURCE PRC-Saltillo

CONTACT : Wendy Morales, vice-présidente des marchés nord-américains, [email protected]