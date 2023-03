L'arrivée de Pr BYOOVIZ MC sur le marché offre une nouvelle option de traitement durable aux Canadiens et Canadiennes atteints de troubles oculaires graves pouvant entraîner une perte de vision irréversible.

TORONTO, le 1er mars 2023 /CNW/ - Biogen Canada Inc. est heureuse d'annoncer aujourd'hui que PrBYOOVIZMC (ranibizumab injectable), premier produit biosimilaire à PrLUCENTISMD, est maintenant offert au Canada pour le traitement des troubles oculaires graves, y compris la forme néovasculaire (humide) de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), qui peuvent entraîner une perte rapide de la vision1. La commercialisation de BYOOVIZ, un facteur de croissance endothélial antivasculaire (inhibiteur du FCEV) biosimilaire, suit l'approbation réglementaire de Santé Canada, un processus soumis aux mêmes essais cliniques et aux mêmes normes d'évaluation rigoureux que tous les autres médicaments biologiques.2

« Cette nouvelle option de traitement contribuera à répondre à certains des besoins croissants relatifs aux soins oculaires des personnes atteintes de maladies rétiniennes pouvant causer la cécité au Canada », a déclaré le Dr Keith Gordon, chef de la recherche au Conseil canadien des aveugles. « Nous sommes ravis que les patients qui peuvent être traités par des inhibiteurs du FCEV disposent désormais d'une autre option thérapeutique. »

La commercialisation de BYOOVIZMC permet d'offrir un inhibiteur du FCEV plus rentable et plus durable pour les soins de la vue au Canada et a le potentiel de permettre à un plus grand nombre de patients qui ont besoin d'un traitement capable de préserver la vue d'y accéder. Les inhibiteurs du FCEV, reconnus pour leurs contributions importantes à la qualité de vie des Canadiennes et des Canadiens qui vivent avec une perte de vision, sont bien établis dans le traitement de divers troubles vasculaires rétiniens, y compris la DMLA, qui compte pour 90 pour cent des nouveaux cas de cécité légale au Canada1,3.

« Les personnes atteintes de troubles vasculaires rétiniens au Canada ont maintenant accès à une nouvelle option de traitement grâce au produit biosimilaire BYOOVIZ, qui leur donne la chance de recevoir un traitement efficace, tout en permettant au système de santé d'économiser de l'argent », a déclaré Eric Tse, directeur général chez Biogen Canada. « Biogen est heureuse de proposer un autre traitement qui répond aux besoins des patients tout en favorisant la réaffectation des ressources à d'autres secteurs du système de santé. »

L'arrivée de BYOOVIZ sur le marché canadien applique la science des produits biosimilaires au traitement des troubles vasculaires rétiniens et représente la dernière avancée dans l'évolution des soins de la vue. BYOOVIZ a été approuvé par Santé Canada dans le traitement de la forme néovasculaire (humide) de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), de la déficience visuelle due à un œdème maculaire diabétique (OMD), à un œdème maculaire secondaire à une occlusion veineuse rétinienne (OVR), à une néovascularisation choroïdienne (NVC) secondaire à une myopie pathologique (MP) et à une néovascularisation choroïdienne (NVC) secondaire à des problèmes oculaires autres que la DMLA ou la MP, y compris, sans s'y limiter, stries angioïdes, rétinochoroïdopathie post-inflammatoire, choriorentinopathie séreuse centrale ou la choriorétinopathie idiopathique4.

En tant que pionnière dans le domaine des neurosciences, Biogen découvre, met au point et commercialise des médicaments novateurs à l'échelle mondiale pour venir en aide aux personnes atteintes de maladies neurologiques graves, en plus d'offrir des produits et services thérapeutiques connexes. Cette société de biotechnologie internationale, l'une des premières au monde, a été fondée en 1978 par Charles Weissmann, Heinz Schaller, Sir Kenneth Murray et les lauréats du prix Nobel Walter Gilbert et Phillip Sharp. Aujourd'hui, Biogen possède l'un des principaux portefeuilles de médicaments pour traiter la sclérose en plaques, commercialise le premier traitement approuvé contre l'amyotrophie spinale et a mis au point le premier traitement approuvé conçu pour s'attaquer à un processus pathologique déterminant de la maladie d'Alzheimer. Biogen commercialise également des produits biosimilaires et se focalise sur le développement d'un des portefeuilles les plus diversifiés du secteur des neurosciences, lequel transformera la norme de soins dans plusieurs domaines où les besoins médicaux des patients sont grands, mais non comblés.

Depuis 1998, Biogen Canada offre des médicaments et des services qui changent la vie des Canadiens atteints de troubles neurologiques et qui répondent à leurs besoins en matière de traitement. En tant qu'entreprise qui fonde sa culture sur les principes de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, Biogen Canada est fière de s'être classée parmi les Meilleurs Lieux de TravailMC pour l'engagement communautaire et pour le mode hybride. Pour en savoir plus, veuillez consultez le site www.biogen.ca.

