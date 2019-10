Pratt & Whitney lance le premier système intégré de commande électronique de moteur et d'hélice à deux canaux destiné au marché des turbopropulseurs pour l'aviation générale

« Pratt & Whitney se réjouit de lancer le nouveau moteur PT6 E-Series MC et d'avoir été choisie par Pilatus pour propulser son appareil PC-12 NGX. Nous établissons une nouvelle norme pour le PT6, moteur de prédilection de l'aviation générale, affirme Maria Della Posta, présidente, Pratt & Whitney Canada. Ce nouveau moteur est le fruit de connaissances acquises durant près d'un siècle d'innovation et plus de 1,5 milliard d'heures consacrées à servir avec expertise nos clients en vol et au sol. Nous sommes fiers d'annoncer que le premier moteur de l'aviation générale vient de franchir un nouveau seuil de qualité. »

Une nouvelle expérience

La technologie de pointe à l'origine du moteur PT6 E-SeriesMC se traduit par un pilotage plus intuitif et des opérations simplifiées. Sur simple pression d'un bouton, le pilote peut démarrer ou éteindre le moteur tout en évitant les démarrages à chaud et les faux démarrages. Le système intégré de commande électronique de l'hélice et du moteur à un seul levier permet une régulation du moteur précise grâce à une surveillance constante de la température et de la puissance, ce qui garantit un rendement optimal du moteur pendant toutes les phases de vol. Dans les faits, la nouvelle conception de la turbine du moteur PT6E-67XP, qui propulse l'appareil PC-12 NGX de Pilatus, permet une montée plus rapide, une vitesse plus élevée et une puissance* accrue de 10 % qui se manifestent par des temps de vol plus courts.

Moteur connecté, clients parés

Grâce à la connexion numérique, une centaine de paramètres font l'objet d'une surveillance qui facilite l'analyse prédictive du fonctionnement du moteur et du système ainsi que la planification proactive de l'entretien. À partir des données clés du moteur et de l'appareil, le système de commande moteur électronique (EEC) est à même de procéder à des réglages et de fournir une puissance optimale tout au long du vol.

Après l'atterrissage, les données de vol sont téléchargées à distance** et fournissent aux exploitants et aux spécialistes de la maintenance de précieuses indications sur le rendement et l'état du moteur. Les clients peuvent planifier l'entretien et ainsi optimiser leurs activités, réduire leurs coûts et voler lorsqu'ils en ont besoin et durant de plus longues périodes. Les indications fournies par les nouvelles données maximisent la grande disponibilité inhérente au moteur. De plus, l'intervalle entre les révisions est désormais de 600 heures (contre 300 heures auparavant), et les intervalles entre les déposes ont été prolongés de 43 % pour désormais atteindre 5000 heures.

Programme d'entretien EagleMC pour la série de moteurs PT6EMC : couverture inégalée et données précises pour maximiser la disponibilité

Le programme d'entretien EagleMC pour le moteur PT6 E-SeriesMC, transférable lors de la vente de l'appareil, a été conçu afin de permettre aux propriétaires de profiter d'une réduction d'au moins 15 % de leurs coûts d'exploitation à l'heure***. Cette qualité de service améliorée constitue un changement de paradigme pour les clients et les pilotes. Le nouveau programme d'entretien EagleMC propose une couverture exhaustive qui comprend les réparations des dommages causés par des corps étrangers (FOD) et l'environnement. Cette protection intégrale inclut en outre la révision, la maintenance en piste planifiée, la remise en état des injecteurs de carburant, l'inspection non planifiée de la partie chaude, les réparations de base non planifiées et la réparation d'accessoires.

Les clients qui souscrivent au programme EagleMC peuvent tirer d'autres avantages de la connectivité numérique du moteur. Si les propriétaires, les pilotes et les spécialistes de la maintenance ont accès aux données de rendement du moteur, le programme EagleMC pour les moteurs PT6 E-SeriesMC va plus loin. Les données seront envoyées à des fins d'analyse des tendances et, le cas échéant, de diagnostic. Grâce à ces renseignements, l'équipe d'analyse prédictive de Pratt & Whitney (composée d'ingénieurs et d'analystes des données) établira des recommandations personnalisées, proactives et d'une haute technicité afin de doter les clients et les spécialistes de la maintenance d'une meilleure connaissance de leur moteur et des plus récents détails techniques. L'intervalle entre les déposes du moteur et les coûts d'exploitation en seront optimisés. Le nouveau programme EagleMC n'est soumis à aucune exigence minimale en ce qui a trait aux heures de vol; il offre aux clients un point de contact unique, le tout dans le but de simplifier l'expérience de vol. Les clients sont invités à profiter du programme d'entretien EagleMC pour les PT6 E-SeriesMC lors de l'achat de leur appareil auprès de leur revendeur Pilatus.

* Au niveau de la mer - par rapport au moteur PT6A-67P

** L'analyse des données exige de souscrire au programme d'entretien EagleMC ou à la solution logicielle de surveillance de l'état du moteur CAMP.

*** Par rapport au plan Or du programme Eagle couvrant les appareils PC-12 NG équipés de PT6A.

