NORFOLK, Virginie, 8 novembre 2022 /CNW/ - PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA), chef de file mondial de l'acquisition et du recouvrement de prêts improductifs, a célébré son 20e anniversaire en tant que société cotée en bourse au centre Nasdaq MarketSite dans le Times Square de New York hier après-midi. En l'honneur de cette occasion, Kevin Stevenson, président et chef de la direction de PRA Group, a sonné la cloche de fin de séance du marché boursier Nasdaq.

La société a commencé à négocier sur la bourse Nasdaq le 8 novembre 2002, après son premier appel public à l'épargne (PAPE).

« Nous sommes reconnaissants d'être de retour au Times Square avec Nasdaq et de célébrer nos 20 ans en tant que société cotée en bourse, a déclaré Kevin Stevenson. Le parcours de PRA Group a été à la fois stimulant et excitant, et lorsque je pense à la longue liste de choses pour lesquelles je suis reconnaissant, ce que je retiens le plus, c'est l'engagement de nos employés. Leur dévouement à traiter nos clients, ainsi que tous les autres membres de l'équipe, de manière appropriée a contribué au succès actuel de PRA Group, a concrétisé notre mission et notre vision et a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. »

Kevin Stevenson et Steve Fredrickson, président du conseil d'administration, ont cofondé PRA Group en 1996 en tant que Portfolio Recovery Associates avec des placements en capital de risque. Au cours des 26 dernières années, l'entreprise a pris de l'expansion et possède des portefeuilles dans 18 pays et emploie plus de 3 000 personnes dans le monde entier. La direction de PRA Group a su guider l'entreprise dans des contextes économiques difficiles, notamment durant la crise financière mondiale et la pandémie de COVID-19, en mettant l'accent sur le succès à long terme.

Au cours des deux décennies qui se sont écoulées depuis son inscription au Nasdaq, PRA Group a augmenté ses encaissements restants estimés (ERC) de 200 millions de dollars en 2002 à plus de 5 milliards de dollars au troisième trimestre terminé le 30 septembre 2022. Le chiffre d'affaires total de l'entreprise a également augmenté, passant de 56 millions de dollars en 2002 à plus de 1 milliard de dollars en 2021, ce qui représente une année record pour PRA Group en termes de recouvrements, de revenus, de trésorerie et de bénéfice net.

L'un des principaux atouts de l'entreprise est sa présence mondiale. Depuis 2014, l'année où PRA Group a pris de l'expansion en Europe et au Canada, les activités européennes de PRA Group ont affiché une croissance correspondant à environ la moitié de ses ERC en date du 30 septembre 2022. L'expansion de l'entreprise en Amérique du Sud et en Australie en fait l'une des seules entreprises véritablement mondiales de l'industrie.

« À l'avenir, PRA Group maintiendra son approche misant sur le long terme. Le service à la clientèle étant notre priorité, nous continuerons à atteindre nos objectifs stratégiques, à déployer le capital de façon rentable, à recouvrer efficacement nos portefeuilles et à offrir de la valeur aux actionnaires, a ajouté Kevin Stevenson. Je suis fier qu'au fil des ans, PRA Group et ses filiales aient aidé des millions de personnes, non seulement en travaillant avec nos clients pour régler leurs dettes, mais aussi en redonnant aux communautés où nous travaillons et vivons. Et cela ne représente qu'un début. »

La cérémonie de la cloche de fin de séance de PRA Group est disponible sous l'onglet relations avec les investisseurs du site Internet de PRA Group à l'adresse : https://ir.pragroup.com/

