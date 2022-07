PQ2 octroie près de 1,2 million $ à neuf projets innovants en photonique quantique

MONTRÉAL, le 12 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Photonique Quantique Québec (PQ2), une initiative collaborative mise en place par Polytechnique Montréal avec l'appui du ministère de l'Économie et de l'Innovation et pilotée en collaboration avec l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) et les universités Laval, McGill, de Montréal et de Sherbrooke, est fière d'annoncer le financement de neuf (9) projets transdisciplinaires visant à faire avancer l'innovation en photonique quantique. Ces projets se partagent des subventions totalisant près de 1,2 million $.

Lors de son premier appel à projets lancé en juin 2021, PQ2 a reçu les propositions de projets de quinze (15) équipes de recherche québécoises comprenant plus d'une quarantaine de chercheuses et chercheurs. Ces projets ont été évalués par un comité d'experts formé de cinq (5) chercheurs de l'international. Suite à la recommandation de ce dernier, le conseil de gouvernance de PQ2, présidé par M. François Bertrand, directeur de la recherche et de l'innovation à Polytechnique Montréal, a donné son aval pour le financement de neuf (9) projets à fort impact pour le domaine de la photonique quantique.

Liste des projets financés :

Organisations Co-chercheurs Titre INRS Polytechnique Emanuele Orgiu, INRS Stéphane Kéna-Cohen, Polytechnique Fabio Boschini, INRS François Légaré, INRS Ingénierie moléculaire des interactions

excitoniques entre couches par effet

Stark sous confinement quantique INRS Polytechnique Université Concordia Ki3 Photonics Roberto Morandotti, INRS Odile Liboiron-Ladouceur, Université McGill Luca Razzari, INRS José Azaña, INRS Sharif Sadaf, INRS Raman Kashyap, Polytechnique Pablo Bianucci, Université

Concordia ELOQUENT : Interconnexions efficaces, à

faibles pertes et évolutives entre les

dispositifs photoniques quantiques

intégrés et les fibres optiques pour le

développement de réseaux de

communication quantique Université Laval Université de Sherbrooke EHVA Claudine Allen, Université Laval Denis Morris, Université de

Sherbrooke Paul Charrette, Université de

Sherbrooke. Wei Shi, Université Laval Sources de photons uniques tout-fibre

couplées sur puces photoniques

intégrées Université McGill Université de Sherbrooke CNRC Nanoacademics Hong Guo, Université McGill Michel Pioro-Ladrière, Université de

Sherbrooke Conception assistée par ordinateur de

dispositifs à couplage de charge

quantiques Université de Montréal Polytechnique CNRC Philippe St-Jean, Université de

Montréal Ludvik Martinu, Polytechnique

Sean Molesky, Polytechnique Bill Baloukas, Polytechnique Stéphane Kéna-Cohen,

Polytechnique Polaritonique quantique topologique Polytechnique Université Laval ABB Denis Seletskiy, Polytechnique Sébastien Francoeur, Polytechnique Réal Vallée, Université Laval Spectroscopie quantique infrarouge à

transformée de Fourier Polytechnique Université Laval Castor Optics Nicolas Godbout, Polytechnique Younès Messaddeq, Université

Laval Caroline Boudoux, Polytechnique Sources brillantes fibrées de photons

intriqués Polytechnique Université de Montréal Aeponyx Stéphane Kéna-Cohen,

Polytechnique François Schiettekatte, Université

de Montréal Sean Molesky, Polytechnique Ludvik Martinu, Polytechnique Une plateforme active pour la

photonique quantique dans la bande C à

base de terre rare Université de Sherbrooke Université McGill Mathieu Juan, Université de

Sherbrooke Jack Sankey, Université McGill Systèmes micromécaniques hybrides :

une interface entre micro-onde et

visible

La photonique quantique

La photonique quantique est une discipline qui s'intéresse à tous les aspects reliés à la génération, au transport, à la manipulation et à la détection des états de la lumière et de la matière dans un régime où les phénomènes quantiques permettent de mettre en œuvre des technologies inédites ou d'améliorer des technologies existantes. Ses applications dans les domaines de la détection, des communications et du traitement de l'information permettent d'envisager des bouleversements technologiques importants.

Citations

« Ces neuf projets combinent la force du Québec en optique-photonique à un domaine en pleine émergence dans lequel on se démarque déjà : la quantique. On veut voir découler de ces projets de recherche des applications qui permettront à nos entreprises d'innover à travers plusieurs secteurs importants, comme l'intelligence artificielle et les sciences de la vie. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« De très haut calibre selon le comité d'experts international, les projets annoncés permettront aux équipes de recherche québécoises d'accélérer l'émergence de découvertes et d'innovations afin de faciliter le virage quantique de l'industrie photonique québécoise. Nous avons été impressionnés par la qualité des équipes de recherche, formées de chercheurs universitaires et industriels, ainsi que par la richesse de leurs expertises. Nous sommes sûrs que ces équipes, dotées de nouveaux moyens pour faire face à l'importante compétition internationale, relèveront des défis encore plus ambitieux dans ce domaine technologique en pleine émergence. »





Sébastien Francoeur, directeur de PQ2 et professeur titulaire au Département de génie physique de Polytechnique Montréal.

À propos de PQ2

PQ2 est une initiative universitaire conjointement dirigée par Polytechnique Montréal, l'INRS, et les universités Laval, McGill, de Montréal et de Sherbrooke. Son objectif est d'appuyer la recherche collaborative et d'aider les équipes de recherche québécoises à résoudre des défis scientifiques et technologiques de grande envergure. Pour ce faire, PQ2 fait appel à l'ensemble des acteurs de la chaîne d'innovation québécoise et finance directement un portefeuille varié d'activités dans le domaine de la photonique quantique, à tous les stades de maturité technologique, abordant des thématiques d'envergure et stratégiques au développement du domaine, de ses applications et de ses retombées à court et long termes profitant à l'économie québécoise.

À propos de Polytechnique Montréal

En tant qu'établissement fondateur, Polytechnique préside pour un premier mandat Photonique Quantique Québec. Fondée en 1873, Polytechnique Montréal, université d'ingénierie, est l'une des plus importantes universités d'enseignement et de recherche en génie au Canada. Polytechnique Montréal est située sur le campus de l'Université de Montréal, le plus grand complexe universitaire francophone en Amérique. Avec près de 55 000 diplômés, Polytechnique a formé au-delà de 22 % des ingénieurs en exercice membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). Elle propose quelque 120 programmes de formation. Polytechnique compte plus de 300 professeures et professeurs, et accueille 9 930 étudiantes et étudiants. Son budget annuel global s'élève à 275 millions de dollars, incluant un budget de recherche de 105 millions de dollars.

