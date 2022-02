Là-bas, Equisoft élargira son équipe pour mieux servir la base de clients existante et étendre ses activités grâce à son second emplacement dans la région. Ainsi, elle renforcera sa position de leader des solutions de transformation numérique dans le domaine des services financiers.

« Depuis quelques années en Amérique latine, les assureurs, agences et autres intermédiaires investissent de plus en plus dans des ressources et des projets centraux de transformation numérique. Par conséquent, l'expansion de nos activités dans cette région promet des développements très intéressants. À partir de notre nouveau bureau en Colombie, nous poursuivrons notre croissance et continuerons d'offrir des services de la plus haute qualité à chacun de nos clients », s'enthousiasme Mauricio Monroy, vice-président pour l'Amérique latine et l'Espagne chez Equisoft.

Le nouveau bureau est situé à Bogotá, en Colombie, à l'adresse suivante : calle 100 No. 8A - 37, Torre A Piso 5.

Au cours de la dernière année, Equisoft a réalisé une acquisition au Royaume-Uni, ajoutant à ses activités mondiales le fournisseur de solutions de gestion des placements et des rentes Altus, qui devenait sa première filiale en Europe.

À propos d'Equisoft

Fondée en 1994, Equisoft est un fournisseur mondial de solutions numériques pour l'assurance et l'investissement. Reconnue par plus de 220 des plus grandes institutions financières établies dans 16 pays, Equisoft offre un écosystème complet de solutions, que ce soit des applications frontales innovatrices, une gamme intégrale de services d'arrière-guichet ou une expertise unique en migration de données. Ses produits phares incluent : solution d'administration de polices SaaS, CRM, analyse des besoins financiers, planification financière, répartition de l'actif, analyse de fonds et portefeuilles, soumissions et illustrations, propositions électroniques, gestion d'agence et portails clients, conseillers et courtiers. Equisoft est aussi le principal partenaire mondial d'Oracle pour la plateforme OIPA. Par son approche axée sur les besoins d'affaires, sa connaissance approfondie du secteur, ses technologies de pointe et ses équipes d'experts établies au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Amérique latine, en Afrique du Sud, en Inde et en Australie, Equisoft aide ses clients à relever tous les défis qu'apporte cette ère de transformation numérique. Pour plus d'information sur nos produits et services, visitez www.equisoft.com.

SOURCE Equisoft

Renseignements: Jean Sabbagh, vice-président, Marketing, Equisoft, +1 514 989-3141, x122, [email protected]