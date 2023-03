Poursuite des travaux de réparation d'un pont de l'autoroute 73 - Fermetures complètes ponctuelles et entraves longue duréesur l'autoroute 73 en direction nord, à Lévis

LÉVIS, QC, le 28 mars 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des travaux de réparation d'un pont d'étagement de l'autoroute 73, au-dessus de l'autoroute 20, auront lieu du 29 mars jusqu'au début de juin 2023. Ce chantier, qui a été amorcé l'an dernier, consiste notamment en la reconstruction partielle des culées et des glissières de sécurité, au remplacement des appareils d'appui et des joints de tablier, à la réparation de la dalle et à la réfection de la chaussée.

Principe général des entraves

Ces travaux entraîneront des fusions de voies ainsi qu'une circulation sur voie déviée et rétrécie sur ce pont d'étagement. Des fermetures complètes ponctuelles de l'autoroute 73 en direction nord s'ajouteront, de soir et de nuit, ainsi que des entraves dans certaines bretelles de l'échangeur et sur l'autoroute 20, dans les deux directions.

Fermeture complète de l'autoroute de jour prévue ce mercredi

Dans le même secteur, à la hauteur de l'autoroute 20, une fermeture complète de la chaussée en direction nord de l'autoroute 73 sera requise pour des opérations de pavage, ce mercredi 29 mars, de 9 h à 5 h 30 le lendemain matin.

Le détour, entre 9 h et 20 h, s'effectuera par l'autoroute 20 en direction ouest, la route 116 (Route des Rivières) et l'autoroute 20 en direction est. Après 20 h, et ce jusqu'à 5 h 30 le jeudi, il s'effectuera par l'autoroute 20 en direction est, la route 175 (Avenue des Églises/Chemin du Sault/Pont de Québec) et l'autoroute 20 en direction ouest. Le Ministère est conscient des inconvénients d'une telle entrave sur la circulation, mais se doit de réaliser cette intervention pour assurer la sécurité des usagers.

Ces travaux peuvent être modifiés en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Avant de prendre la route, les usagers sont invités à consulter Québec 511 afin de connaître les entraves en cours.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724