Poursuite de la stratégie de reprise des chirurgies au Québec

QUÉBEC, le 10 juin 2021 /CNW Telbec/ - Alors que la situation épidémiologique et celle dans les hôpitaux se sont grandement améliorées au cours des dernières semaines, une stratégie pour le rehaussement des activités chirurgicales sera déployée afin de diminuer la liste et les délais d'attente.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a présenté aujourd'hui les grandes lignes de cette stratégie, accompagné de la sous-ministre adjointe à la Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières et pharmaceutiques, la docteure Lucie Opatrny.

La stratégie vise à mettre en œuvre différentes actions concrètes afin d'atteindre quatre objectifs principaux :

aujourd'hui : rétablir un taux d'activités chirurgicales de 100 %;

pour octobre 2021 : augmenter ce taux jusqu'à 115 %;

pour mars 2023 : réduire la liste d'attente en deçà du niveau prépandémique;

pour mars 2023 : réduire significativement la liste des patients qui attendent depuis plus d'un an.

Elle s'articule autour de cinq grands leviers :

la révision de la liste d'attente;

l'optimisation et l'augmentation de l'utilisation des salles d'opération;

l'augmentation de la disponibilité des travailleurs de la santé et la révision de la structure des équipes chirurgicales;

l'ajout de ressources financières et matérielles;

le suivi étroit de la progression des chirurgies et de la diminution des délais d'attente.

Citation :

« La dernière année a été excessivement difficile pour le réseau de la santé et des services sociaux, et malheureusement plusieurs activités chirurgicales ont dû être retardées. Depuis plusieurs mois, le réseau travaille à stabiliser cette liste d'attente, tout en respectant le besoin du personnel de la santé de se reposer. C'est tellement mérité. En mars 2023, ce sera le retour vers la situation précédant la pandémie, et même encore mieux. Si l'échéancier peut paraître lointain pour certains, ne perdons pas de vue tous les défis auxquels notre réseau a fait face dans la dernière année. Je tiens à rassurer les personnes en attente d'une chirurgie que les travaux sont déjà bien commencés et que la docteure Opatrny, notre chef de la reprise des chirurgies au Québec, est la meilleure personne pour mener à bien cette opération. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Actuellement, ce sont environ 146 000 personnes qui se trouvent sur la liste d'attente en chirurgie, dont un peu moins de 100 000 qui sont en attente depuis moins de 6 mois. Les actions visent à diminuer la liste en commençant par les patients qui s'y trouvent depuis le plus longtemps. Notons que malgré les circonstances exceptionnelles depuis le printemps 2020, le volume des chirurgies urgentes, notamment oncologiques et cardiaques, s'est maintenu.

Rappelons que plusieurs ressources sont disponibles en dehors des urgences hospitalières, telles que les cliniques médicales qui offrent des services pour les patients inscrits ou non inscrits.

En présence de symptômes compatibles avec la COVID-19, il est possible communiquer avec le 1 877 644-4545 pour recevoir une évaluation et être dirigé vers la ressource la plus appropriée. D'ailleurs, les cliniques désignées d'évaluation (CDÉ) demeureront opérationnelles afin de répondre aux besoins de consultation des personnes présentant des symptômes de la COVID-19, d'allure grippale ou de gastroentérite.

Enfin, pour des questions ou des inquiétudes sur son état de santé, il est recommandé d'appeler Info-Santé 811. Les infirmières évaluent la situation, font des recommandations en fonction de l'état de santé de la personne et peuvent diriger, selon le cas, vers la ressource la plus appropriée.

Rappelons enfin que le déploiement d'un projet pour diminuer le recours systématique à l'urgence a été annoncé et permettra de diminuer annuellement de 60 000 les transports vers les urgences dès 2022-2023. Un soutien financier permettra également d'appuyer le déploiement de l'approche V1SAGES au Québec et ainsi d'améliorer la trajectoire de soins des grands utilisateurs de services.

