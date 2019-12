Poursuite de 96 millions d'une minière: Plus de 100 municipalités appuient Grenville-sur-la-Rouge

MONTRÉAL, le 17 déc. 2019 /CNW/ - La municipalité de Grenville-sur-la-Rouge annonce que plus de 100 municipalités du Québec l'appuient dans sa lutte face à une poursuite de 96 millions qu'elle juge abusive de la part de la minière Canada Carbon. La municipalité de 2800 âmes annonce également avoir amassé près de 50 000$ en dons depuis le lancement de sa campagne de solidarité.

« Ça fait chaud au cœur de savoir que nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. C'est un beau cadeau à la veille du temps des fêtes. Un immense merci à tous les organismes et à toutes les municipalités du Québec qui comprennent que notre lutte est également la leur », affirme Tom Arnold, maire de Grenville-sur-la-Rouge.

Rappelons que cette poursuite sans précédent représente 16 fois le budget annuel de la municipalité. La campagne de solidarité vise à amasser 200 000$ pour soutenir la municipalité.

Consultations sur les « minéraux critiques et stratégiques »

La petite municipalité des Basses-Laurentides fait cette annonce alors qu'elle accompagne aujourd'hui à Montréal une délégation d'organismes et d'élus municipaux qui participent aux consultations du gouvernement du Québec sur l'avenir des « minéraux critiques et stratégiques ». Tom Arnold : « Nous demandons au gouvernement de renforcer les lois actuelles afin d'éviter que d'autres municipalités ne se retrouvent dans la même situation que la nôtre à l'avenir ».

La municipalité appuie notamment les 5 conditions pour que les minéraux stratégiques aient meilleure mine lancée en novembre dernier par une coalition d'organismes. Elle appuie également une motion présentée conjointement par les partis d'opposition à l'Assemblée nationale demandant que « Québec s'engage à développer une Politique de production et de consommation responsables des minéraux stratégiques ».

La municipalité constate un « boom » des claims miniers dans les régions des Laurentides, Lanaudière et l'Outaouais ces dernières années (voir la carte). Elle insiste sur la nécessité de revoir la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et la Loi sur les mines afin de renforcer les pouvoirs locaux pour protéger les milieux fragiles de leurs territoires, notamment les sources d'eau potable, les milieux de villégiature, de récréotourisme, d'écotourisme, d'agriculture et de foresterie durable.

« Québec doit mieux baliser l'industrie. Une production responsable doit se faire dans le respect des populations locales, de l'acceptabilité sociale et de la protection des milieux fragiles », conclut le maire de Grenville-sur-la-Rouge.

SOURCE Grenville-sur-la-Rouge

Renseignements: Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge 819-242-8762; Questions légales : Me LeChasseur, Bélanger Sauvé, 514-876-6228