Pourquoi la solidarité et l'alliance sont importantes : les champions mondiaux HeForShe de l'égalité entre les sexes de l'ONU Femmes publient leur rapport d'IMPACT annuel

-- Marquant le cinquième anniversaire du mouvement emblématique HeForShe, plus de 30 hommes chefs de file mondiaux participant à l'initiative phare Champions HeForShe publient aujourd'hui le rapport d'IMPACT annuel;

-- Des chefs d'état, des chefs de la direction d'entreprises mondiales et des chefs de file académiques travaillent sur un calendrier accéléré pour démontrer que des progrès significatifs concernant l'égalité des sexes peuvent être concrétisés à notre époque;

-- Par le biais d'histoires de vie réelle qui stimulent et inspirent, le rapport d'IMPACT démontre comment des individus et communautés dans le monde avancent vers l'égalité des sexes dans la société, sur les lieux de travail, à la maison et avec la prochaine génération.

NEW YORK, 24 septembre 2019 /CNW/ - Créé par l'ONU Femmes, l'entité des Nations unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, le mouvement de solidarité HeForShe (« lui pour elle ») pour l'égalité des sexes propose une approche systématique et une plateforme ciblée où les garçons et les hommes peuvent s'engager et devenir des acteurs de changement afin de concrétiser l'égalité des sexes.

Vous trouverez ici le rapport en entier

Phumzile Mlambo-Ngcuka, secrétaire générale adjointe et directrice générale d'ONU Femmes, explique : « Nous savons que l'engagement des hommes jouissant du pouvoir et de privilèges peut réellement changer la donne pour l'égalité des sexes. Nous espérons que les histoires humaines et les solutions prouvées et évolutives présentées dans ce rapport offriront à d'autres une feuille de route pour avancer. »

Principaux points du rapport

Données de parité hommes-femmes : malgré une attente de 202 ans pour combler l'écart économique basé sur le genre1, les champions HeForShe remarquent une augmentation régulière de la représentation des femmes dans la direction d'entreprise; ils citent notamment Koç Holding, en Turquie, qui est passé de 7 % de femmes dans son conseil d'administration en 2014 à 28 % en 2018, et Unilever, dont les femmes qui siègent en tant que membres indépendantes au conseil d'administration sont passées de 36 % en 2014 à 45 % en 2018.

Défense de l'égalité dans la société : nos sociétés restent marquées par des problèmes critiques de genre et selon les derniers chiffres on estime que 35 % des femmes subissent sous une forme ou une autre la violence au cours de leur vie, une statistique qui n'évolue pas. Cependant, le ministère de la parité des sexes du Ghana nous a expliqué qu'il luttait contre les normes néfastes que doivent subir les femmes enceintes dans la communauté de Mafi Dove; nous avons également écouté le témoignage d'un homme, opérateur dans un centre d'appels en Roumanie, en première ligne de la lutte contre les violences conjugales, qui explique comment il participe pour en finir avec les violences contre les femmes.

Défense de l'égalité sur le lieu de travail : les hommes alliés de HeForShe font évoluer leur propre style de direction pour devenir plus inclusifs. Un directeur d'exploitation chez Accor a expliqué comment il remet en question des stéréotypes traditionnels pour favoriser l'accès des femmes aux postes de direction en Asie et un vice-président principal d'ElectronicArts, pour sa part, a associé ses efforts avec un groupe de d'employées femmes pour créer des jeux plus inclusifs.

Défense de l'égalité à la maison : les politiques en faveur de la famille sont importantes parce qu'elles aident les enfants à avoir un meilleur départ dans la vie. Dans le rapport d'IMPACT, un directeur général de Danone nous explique pourquoi c'était important pour lui de soutenir la politique de congé parental payé de 18 semaines que Danone accorde aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Un jeune père sud-africain, client de Vodacom (filiale de Vodafone) nous a raconté comment il jouissait de leur service « Mum and Baby » (maman et bébé) pendant la grossesse de sa compagne.

Défense de l'égalité avec la prochaine génération : aujourd'hui, plus de 262 millions d'enfants et de jeunes ne vont pas à l'école. Mais les champions HeForShe défendent l'éducation des filles et sensibilisent les hommes et les garçons quant à la nécessité d'égalité entre les sexes. Des étudiants de l'université de Stony Brook nous montrent comment un programme innovant de sciences et technologie change leur vision dans ce domaine et des chefs de file étudiants de l'Organisation mondiale du mouvement scout expliquent la manière dont ils transmettent le message de l'égalité des sexes aux 50 millions de Scouts.

À propos de HeForShe

Créé par l'ONU Femmes, l'entité des Nations unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, le mouvement de solidarité HeForShe (« lui pour elle ») pour l'égalité des sexes propose une approche systématique et une plateforme ciblée où un public mondial peut s'engager et devenir un acteur de changement afin de concrétiser à notre époque l'égalité des sexes. HeForShe invite des gens du monde entier à faire front commun comme partenaires de l'égalité pour élaborer une vision partagée d'un monde d'égalité des sexes et implémenter des solutions spécifiques et localement pertinentes pour le bien de l'Humanité.

