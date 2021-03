Pourquoi est-il crucial pour le manufacturier québécois d'investir dans sa productivité?

Signe de l'intérêt grandissant, c'est plus de 15 0 participants qui étaient présents pour échanger avec des conférenciers de renom issus du secteur du manufacturier innovant , dont M. Luc Sirois, Innovateur en chef du Québec et président général du Conseil de l'innovation du Québec . Ces événements ont été organisés par le Centre d'expertise industrielle de Montréal (CEI MTL), le service dédié à l'innovation de Développement économique Saint-Laurent, dans le cadre de la tournée Le Point sur le Québec Manufacturier Deloitte -- L'ère des transitions .

Plus que jamais, la transformation technologique est de mise pour améliorer la compétitivité et la productivité des entreprises manufacturières à l'aube de la 4e révolution industrielle. La transition numérique est non seulement nécessaire, mais aussi bénéfique pour anticiper les imprévus. En effet, les entreprises ayant amorcé le virage 4.0 sont mieux équipées à faire face à la pandémie et certaines ont même réussi à augmenter leur chiffre d'affaires.

L'importance d'investir dans les technologies numériques et dans l'automatisation avancée

La première partie de l'événement a débuté en force avec la présence marquée de M. Luc Sirois qui encourage les entreprises manufacturières à investir dans le 4.0 dès que possible. Il insiste sur l'importance de bien s'outiller en consultant le large écosystème disponible pour aider au virage numérique.

Robin Durand, commissaire au développement économique dédié à l'innovation au CEI MTL , va dans le même sens en expliquant : « Ces deux événements nous montrent qu'aujourd'hui les ressources financières, techniques et organisationnelles sont non seulement disponibles au Québec, mais également parfaitement coordonnées et complémentaires pour aider les manufacturiers à gagner en compétitivité et en performance, pour ainsi propulser l'industrie vers le futur. »

Le Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM) et l'Institut national d'optique (INO) ont quant à eux mis de l'avant l'importance d'adopter une démarche structurée et méthodique en continu lorsqu'on souhaite innover.

La deuxième partie, mettant en vedette Norda Stelo et Investissement Québec -- CRIQ, présentait l'automatisation avancée comme levier d'amélioration pour la productivité et la performance globale d'une entreprise. L'événement s'est conclu avec la présentation de quelques offres de financement disponibles sur le marché qui pourront très certainement propulser les projets porteurs des entreprises.

Louis J. Duhamel, consultant stratégique chez Deloitte Sociétés privée, mentionne en terminant : « L'offre de service des institutions financières et subventionnaires en regard à la transition technologique des entreprises est en constante évolution et s'élève de plus en plus au rang de la finance 4.0. Nos panélistes de Desjardins, du Fonds FTQ et de PROMPT ont démontré avec brio que les entreprises ne sont pas seules et peuvent compter sur eux pour réussir leurs projets d'innovation ».

DESTL profite de l'occasion pour remercier tous les conférenciers et les entreprises ayant participé au succès de ces événements.

À propos de Développement économique Saint-Laurent (DESTL)

Développement économique Saint-Laurent (DESTL) offre des services-conseils en développement des entreprises, encourage l'innovation manufacturière et favorise la création de projets structurants. L'arrondissement de Saint-Laurent est l'un des principaux moteurs économiques du Québec. Pour favoriser un développement économique performant, DESTL propose une approche intégrée comprenant des services en manufacturier, en innovation, en exportation, en développement durable et en mobilité alternative. Son expertise contribue au développement d'un tissu industriel innovant à Montréal et au Québec.



À propos du Centre d'expertise industrielle de Montréal (CEI MTL)

Soutenu par la Ville de Montréal, le Centre d'expertise industrielle de Montréal est une initiative du Ministère de l'Économie et de l'Innovation et de Développement économique Saint-Laurent. Au cœur de l'arrondissement Saint-Laurent à Montréal, le CEI MTL est le lieu de convergence pour l'ensemble des acteurs de l'innovation industrielle québécoise.

