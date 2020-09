Pour UVVC, chaque vie humaine compte

MONTRÉAL, le 21 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Tout au long de l'été, la question du racisme a été un sujet abondamment traité sur une pléiade de plateformes. Les événements des derniers mois n'ont pas laissé les membres d'UVVC indifférents, et ils ont cru bon d'apporter leur support moral aux communautés qui ont été blessées, indignées et outrées par ces profondes marques d'injustice. L'organisation Uni-T, Voix pour les valeurs chrétiennes (UVVC), croit que les valeurs de justice, d'égalité, d'équité et surtout de dignité humaine pour tous doivent être valorisées au Québec.

Voici donc la position que nous prenons publiquement :

« UVVC croit que toute forme de discrimination, d'injustice ou d'abus de pouvoir n'a pas sa place dans une société civilisée. Chaque être humain a droit à la dignité et à l'égalité, nonobstant son origine ethnique ou sa couleur de peau. UVVC croit que tout être humain a été créé, dès l'origine, à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi chaque individu a le droit d'être traité avec dignité et équité parce que sa vie détient une valeur intrinsèque inaliénable. »

UVVC est formé de citoyens et citoyennes qui croient que les valeurs chrétiennes contribuent au mieux-être de la société québécoise et de son patrimoine.

SOURCE Interventions Stratégiques Éric Lanthier

Renseignements: Éric Lanthier, 819.968-9994

Liens connexes

http://www.interventionsstrategiques.com/