Pour une vision de croissance dans la continuité!

JOLIETTE, QC, le 12 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Forts d'une année de grandes réalisations et voulant se donner les moyens de leurs ambitions, les actionnaires du groupe Kanatrac, le plus important regroupement de concessionnaires Kubota au Canada, annoncent d'importants changements au sein de leur équipe de haute direction par la création d'un comité consultatif, qui sera dirigé par son président-directeur général actuel, Monsieur Stéphane Bélanger. Par le fait le même, le conseil d'administration est fier d'annoncer la nomination de Monsieur Alexandre Gadoury, occupant présentement le poste de vice-président aux opérations, qui deviendra ainsi le nouveau président-directeur général de Kanatrac et de ses divisions. Ces changements entreront en vigueur le 1er janvier 2023.

« Après avoir unifié avec succès les pratiques d'affaires de nos différentes bannières au Québec afin de les exploiter sous un même nom, mes partenaires, Messieurs Simon Laporte et Charles Jolicoeur, et moi voulons optimiser le déploiement de notre plan stratégique. C'est pourquoi, avec l'aide d'Alexandre qui assumera la direction de l'entreprise, je me concentrerai désormais sur une vision de croissance. Pour ce faire, nous avons créé un comité consultatif composé de gens d'affaires de diverses expertises, qui veillera à ce que les décisions soient prises dans l'intérêt supérieur de l'organisation et des membres de son équipe. De plus, afin d'épauler Alexandre dans ses fonctions, il était important pour nous de nommer Eric St-Pierre comme vice-président exécutif tout en conservant son poste de vice-président aux finances. Éric portera donc le titre de vice-président exécutif, finances et administration », affirme Stéphane Bélanger, nouvellement président du comité consultatif de Kanatrac.

De son côté, Alexandre Gadoury, nouveau président-directeur général de Kanatrac, se réjouit de sa nomination : « Je suis fébrile de commencer ces nouvelles fonctions! C'est un honneur pour moi de poursuivre tout le travail entrepris par Stéphane. Avec l'aide d'Éric et de tous les membres de la direction, notre mandat sera de déployer efficacement le plan stratégique, tout en veillant à maintenir et perpétuer au sein de notre grande famille nos valeurs clés, dont celle qui fait notre signature, le plaisir de travailler. Nous sommes conscients des défis qui nous attendent au cours des prochaines années en matière de ressources humaines et de transformations technologiques et environnementales. Nous voyons ces défis comme des occasions d'affaires et nous évoluerons en développant une culture du changement et en unifiant l'entreprise, ses employés et ses clients vers le simple, le beau et le durable. »

La grande histoire de Kanatrac se poursuivra ainsi dès le début de 2023. Cette importante décision forge une nouvelle voie vers une vision de croissance en plus de s'inscrire dans la philosophie de développement des ressources humaines et des plans de relève de l'entreprise. Cette étape charnière permettra à Kanatrac d'aller encore plus loin et ouvrira la voie à d'infinies possibilités, tout en consolidant la direction en place, qui saura s'entourer stratégiquement au fil du temps.

À propos de Kanatrac

Le début de la grande aventure de Kanatrac remonte à 1937, alors que Les Entreprises Laporte, une microentreprise de Lanaudière spécialisée dans la distribution d'équipements agricoles, voyaient le jour. Aujourd'hui, 85 ans plus tard, le plus grand regroupement de concessionnaires Kubota au Canada compte cinq emplacements au Québec et près de 200 employés.

