Pour une relance verte, inclusive et féministe

MONTRÉAL, le 22 avril 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion du Jour de la Terre, l'Afeas prend position en faveur d'une relance économique verte, inclusive et égalitaire.

La crise sanitaire entraînée par la pandémie de Covid-19 a touché plus durement les femmes que les hommes sur les plans économique et social, faisant reculer l'égalité des sexes et les droits des femmes, tant au niveau national que mondial. L'Association féminine d'éducation et d'action sociale (Afeas) et le Réseau des femmes en environnement joignent leur voix pour demander que la relance économique soit verte, inclusive et féministe : nous souhaitons une relance économique qui tient compte des enjeux environnementaux tout en faisant avancer la situation des femmes.

« En parallèle à la crise sanitaire actuelle, nous faisons face à une crise environnementale majeure. L'Afeas et le Réseau pressent tous les paliers gouvernementaux à agir et prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le réchauffement climatique » explique Mme Élyse Arcand, présidente du Réseau des femmes en environnement. En se basant sur des données scientifiques, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) reconnaît l'urgence d'agir par des mesures radicales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et contrer les conséquences irréversibles du réchauffement climatique, principalement causé par l'activité humaine. L'Afeas et le Réseau pressent les gouvernements provincial et fédéral à montrer concrètement leur engagement pour un avenir plus en agissant contre le réchauffement climatique. Nous joignons notre voix aux groupes environnementaux pour demander aux gouvernements canadien et québécois de cesser de subventionner le secteur des énergies fossiles et de miser sur les énergies vertes et renouvelables. De plus, l'Afeas et le Réseau demandent que le Québec ait un.e commissaire assigné.e aux impacts du climat, compétent.e, impartial.e et non partisan.e pour informer les politicien.ne.s, les journalistes, les scientifiques, les entreprises et le public.

« Les populations plus vulnérables socio-économiquement, dont les femmes font malheureusement partie, sont plus durement touchées par les crises climatiques, souligne Lise Courteau, présidente provinciale de l'Afeas. C'est pourquoi l'Afeas et le Réseau réitèrent l'importance que les mesures de lutte contre les changements climatiques soient prises en tenant compte des droits de la personne et de l'égalité des sexes, tel que stipulé dans l'accord de Paris, afin de s'inscrire dans un objectif d'équité sociale et éviter d'exacerber les inégalités existantes ». L'Analyse différenciée selon les sexes et intersectorielle (ADS+) doit être systématisée afin de mettre en lumière de façon précise les impacts des enjeux environnementaux sur la santé et la sécurité physique et socio-économique des femmes. Par exemple, les conséquences sur la santé de l'exposition aux produits chimiques et perturbateurs endocriniens doivent faire l'objet de recherches scientifiques sexo-spécifiques afin d'en donner un portrait clair. L'ADS+ doit également être utilisée pour diminuer les obstacles systémiques qui limitent la pleine participation des femmes à notre société.

L'Afeas et le Réseau souhaitent également que les femmes fassent partie de la solution, en obtenant la parité des genres dans les instances décisionnelles relatives à la lutte contre les changements climatiques et en ayant une meilleure représentativité des femmes et des minorités dans les postes décisionnels.

Travail invisible et enjeux environnementaux

Les Afeas locales et régionales se mobilisent par divers moyens pour sensibiliser les citoyennes et citoyens aux enjeux environnementaux. Adopter un mode de vie plus respectueux de l'environnement implique des ajustements dans l'exécution, la planification et l'organisation des tâches quotidiennes domestiques. Le travail invisible, dont l'exécution des tâches quotidiennes domestiques et de soins, ainsi que la charge mentale liée à l'organisation et la planification de celles-ci, est encore majoritairement portée par les femmes. L'Afeas soutient que la reconnaissance et valorisation de ce travail, ainsi que sa répartition égalitaire, sont essentielles à l'atteinte de l'égalité des genres.

