Une reconnaissance à la hauteur de l'engagement sans relâche de l'entreprise pour créer une culture qui favorise un sentiment d'appartenance

TORONTO, le 18 nov. 2022 /CNW/ - D'un bout à l'autre du pays, des entreprises de toutes les tailles redéfinissent leur culture et leur milieu de travail. Elles se posent des questions essentielles et trouvent des façons pour que tout le monde se sente proche et inclus… et Medavie ne fait pas exception. Aujourd'hui, notre entreprise est fière d'annoncer qu'elle a été nommée parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada, et ce, pour une deuxième année consécutive!

« Si nous nous sommes hissés au palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada, c'est grâce au dévouement et à l'engagement de notre personnel qui, tous les jours, fait de Medavie un partenaire de solutions de santé présent, inclusif et productif », déclare Bernard Lord, chef de la direction de Medavie. « Notre équipe est composée de personnes dévouées de partout au pays qui travaillent de bien des façons, que ce soit en télétravail, en mode hybride ou aux premières lignes des soins de santé. Nous sommes résolus à entretenir des liens forts et à nous bâtir une identité et des aspirations communes. »

Le palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada est un concours d'envergure nationale qui reconnaît les employeurs qui sont à l'avant-garde de leur industrie en fonction du milieu de travail exceptionnel qu'ils offrent à leur personnel. Ceux-ci sont évalués sur leur environnement physique de travail, l'atmosphère de travail et les relations sociales, les avantages sociaux (soins de santé, aspects financiers et vie familiale), les vacances et congés, les communications avec les employés et employées, la gestion du rendement, la formation et le perfectionnement des compétences et l'engagement communautaire.

« Ce prix nous démontre que nous sommes sur la bonne voie et nous motive à améliorer encore davantage notre proposition de valeur », explique Bernard Lord. « Je suis fier de faire partie d'une équipe aussi dynamique, qui se rallie véritablement derrière notre mission d'améliorer le bien-être de la population canadienne. »

Pour en savoir plus sur le palmarès des 100 meilleurs employeurs du Canada, visitez le https://www.canadastop100.com/national/

À propos de Medavie

Medavie est un partenaire national de solutions de santé qui allie gestion des garanties, gestion de la santé et prestation de soins de santé. Ensemble, avec notre équipe de plus de 8 000 professionnels et professionnelles, nous nous consacrons à améliorer le bien-être de la population canadienne.

À titre d'organisation sans but lucratif, Medavie chapeaute Croix Bleue Medavie, un assureur tout-en-un et un administrateur de programmes de santé publics de premier plan, et Services de santé Medavie, une entreprise offrant des solutions de soins de santé primaires à l'échelle nationale et le plus grand fournisseur contractuel de services de gestion des urgences au Canada.

Medavie a été reconnue comme ayant l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, figure sur la liste 2022 des 100 meilleurs employeurs au Canada et a été désignée Entreprise généreuse par Imagine Canada.

Nous n'avons pas d'actionnaires. Nous sommes fiers d'investir dans nos collectivités afin de lutter contre certains des problèmes les plus urgents en matière de soins de santé au pays.

Renseignements: Brittany Mitchelmore, Conseillère principale en communications, [email protected], 782-640-3634