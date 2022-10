Pour une deuxième année consécutive, Cadillac Fairview se classe au premier rang parmi ses pairs dans le cadre de l'enquête Global Real Estate Sustainability Benchmark de 2022

TORONTO, le 18 oct. 2022 /CNW/ - Cadillac Fairview (CF) est heureuse d'annoncer les résultats qu'a obtenus l'entreprise pour 2022 dans le cadre de l'enquête Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). Pour la troisième fois, et la deuxième année consécutive, CF s'est classée au premier rang de son groupe de pairs (Amérique du Nord | Sociétés diversifiées - Immeubles de bureaux/centres commerciaux | propriétés non répertoriées). CF a aussi été nommée chef de file régional du secteur (Amériques - Sociétés diversifiées - Immeubles de bureaux), une désignation qui reconnaît les entreprises au meilleur rendement par secteur, par région et par type de propriété parmi les entreprises évaluées par GRESB. CF a également obtenu la désignation Green Star pour la septième fois. Ces résultats reflètent un excellent rendement à l'échelle de l'entreprise et de la propriété.

GRESB est la norme mondiale d'évaluation de la responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) dans le domaine de l'immobilier. Le classement sert à montrer l'excellent rendement des entreprises en ce qui a trait à la performance des immeubles ainsi que sur le plan des pratiques exemplaires en matière de responsabilités ESG, comme les politiques, la gestion du risque, la mobilisation des parties prenantes, la mise en œuvre et les mesures. Les indices de référence du secteur immobilier pour 2022 visent plus de 1 500 sociétés immobilières, fiducies de placement immobilier (FPI), fonds et promoteurs.

« Nous sommes fiers d'avoir une fois de plus obtenu la première place au sein de notre groupe parmi nos pairs dans le cadre de l'enquête GRESB de cette année », a déclaré John Sullivan, président et chef de la direction de Cadillac Fairview. « Cette réalisation témoigne de la passion et de l'engagement de CF envers la durabilité. À titre de propriétaire et d'exploitant de certains des plus grands complexes de bureaux et centres commerciaux du Canada, nous nous tenons chaque jour responsables d'atteindre des cibles mesurables et réalisables au quotidien afin d'atténuer notre impact sur les changements climatiques et d'assurer un avenir durable. »

CF est depuis longtemps un chef de file en matière de durabilité, à commencer par le lancement du programme Le Vert ça RapporteMD en 2008. Au fil des ans, CF a mis sur pied des projets et des programmes novateurs et axés sur les résultats afin que les collectivités deviennent plus sobres en carbone et pour assurer un avenir riche en ressources et durable. Parmi ces projets et programmes, il y a notamment l'établissement de ses objectifs en matière d'action climatique et de protection des ressources ; le lancement d'un programme d'analyse intelligente de l'énergie, le premier du genre, et de la formation connexe; l'installation de panneaux solaires à CF Chinook Centre; le premier édifice occupé soumis à une modernisation géothermique au 777, Dunsmuir; et l'inauguration de salles à manger à faible taux de déchets. L'entreprise compte inaugurer plus de ces salles à manger en 2022 et en 2023. Elle a également cherché à obtenir des certifications « Norme du bâtiment à carbone zéro - Performance » pour plusieurs de ses immeubles, et continue de s'efforcer d'atteindre la neutralité carbone dans l'ensemble de son portefeuille immobilier d'ici 2050.

Pour en savoir plus sur les engagements, les cibles et les résultats en matière de durabilité de CF, visitez le site Web https://www.cadillacfairview.com/fr-CA/responsibility/our-planet/.

À propos de GRESB

GRESB est une organisation dirigée par le secteur d'activité qui se donne pour mission de fournir aux marchés financiers des données normalisées et validées sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Établi en 2009, GRESB est devenu le principal indice ESG pour les investissements dans l'immobilier et les infrastructures dans le monde. Quelque 140 investisseurs institutionnels et financiers l'utilisent pour prendre des décisions éclairées. Pour en savoir plus, visitez le GRESB.com .

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview (CF) est une société qui a des visées internationales et qui exploite et développe des immeubles commerciaux, de bureaux, résidentiels, industriels et à vocation mixte de premier plan. Détenue entièrement par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, CF gère plus de 35 milliards de dollars d'actifs dans les Amériques et au Royaume-Uni, et projette une expansion en Europe et en Asie.

À l'échelle internationale, CF investit dans des communautés avec des partenaires dont elle partage les vues, notamment Stanhope au Royaume-Uni, Lincoln Property Company aux États-Unis et Multiplan au Brésil. Le portefeuille canadien de l'entreprise comprend 68 propriétés importantes, y compris le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, la Tour Deloitte, CF Carrefour Laval, CF Chinook Centre et CF Pacific Centre.

CF s'efforce continuellement d'avoir une incidence positive sur les collectivités au sein desquelles elle exerce ses activités en faisant la promotion des liens sociaux, de la croissance et d'un avenir durable - sa raison d'être est de transformer les communautés pour un vibrant avenir. Renseignez-vous davantage sur cadillacfairview.com et suivez CF sur LinkedIn .

SOURCE Corporation Cadillac Fairview limitée

Renseignements: Relations avec les médias : Michele Enhaynes, [email protected]