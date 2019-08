Pour une chimiothérapie sécuritaire : Pharma in silica démarre

QUÉBEC, le 30 août 2019 /CNW Telbec/ - Pharma in silica inc. annonce aujourd'hui la conclusion d'un financement de démarrage de 1,4 M$, notamment par quatre investisseurs individuels de la région de Québec, du New Jersey et de la Gaspésie afin d'améliorer la chimiothérapie des tumeurs solides, à commencer par le plus meurtrier des cancers du poumon.

La jeune entreprise, sise dans le Parc Technologique de Québec, met au point un nanovecteur de médicaments inédit : « Notre hypothèse est que ces minuscules sphères de silice diminueront la toxicité et augmenteront l'efficacité des médicaments anticancers », déclare la docteure Rima Chouikrat, coordinatrice scientifique chez Pharma in silica.

La technologie in silica™ fut d'abord développée pour des applications cosmétiques par la société de chimie fine SiliCycle. La compagnie dirigée par monsieur François Arcand, entrepreneur expérimenté en sciences de la vie, a été fondée pour mettre en valeur les capacités thérapeutiques du vecteur de silice. « Notre métier s'apparente au camionnage : pour améliorer la condition des patients, il faut sécuriser un poison puissant, le mener jusqu'à la tumeur sans toucher les organes sains puis le décharger pour tuer les cellules cancéreuses. »

Les démonstrations techniques ont commencé cet été : les chercheurs de SiliCycle se chargent de la chimie de la silice et les laboratoires des professeurs Nicolas Bertrand et Marc-André Fortin de l'Université Laval, spécialistes en nanomédecine et en imagerie, s'occupent des essais in vivo. « C'est 10 mois de belle science pour les chimistes… et les souris! Les études précliniques suivront, fin 2020 », conclut monsieur Arcand.

À propos de SiliCycle inc.

Fondée en 1995, SiliCycle Inc. est un leader mondial dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pour la chromatographie, la chimie analytique et la synthèse organique. Ces produits et services sont utilisés des petites expériences scientifiques aux grandes fabrications industrielles par les laboratoires analytiques, les compagnies pharmaceutiques, cosmétiques, nutraceutiques et alimentaires du monde entier. Notre offre inclus entre autres des services:

D'extraction aqueuse ou organique de diverses molécules à partir de biomasses variées

De purification sur mesure de l'échelle de laboratoire à industrielle

De développement de méthodes analytiques pour atteindre les niveaux de pureté désirée

De synthèse de molécules d'intérêt

De production d'ingrédients actifs tels que les oméga-3, les polyphénols et les molécules CBD/THC

SOURCE Pharma in silica inc.

Renseignements: Pierre Drapeau, Relations publiques, 418 456.6385, pdrapeau@silicycle.com; François Arcand, Président, Pharma in silica inc., 418 874.0054 #233, arcandf@pharma-insilica.com