Pour une bonne santé dentaire et globale- L'ACDQ SOULIGNE LE MOIS DE LA SANTÉ BUCCODENTAIRE

MONTRÉAL, le 4 avril 2024 /CNW/ - Alors que nous nous apprêtons à vivre les changements les plus significatifs dans la couverture des soins de santé des cinquante dernières années, l'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) souligne le Mois de la santé buccodentaire en rappelant l'importance d'adopter de saines habitudes pour préserver la santé des dents, des gencives, des tissus mous et des structures avoisinantes et maintenir ainsi une bonne santé globale.

Le président de l'ACDQ, le Dr Carl Tremblay mentionne : « Chaque examen, chaque diagnostic, chaque plan de traitement que les dentistes proposent ouvre la voie à une meilleure santé générale pour nos patients. Nous ne traitons pas seulement leur bouche, nous participons à la protection de leur santé globale. Avec leur expertise unique, les dentistes sont capables de dépister plus de 200 maladies ou lésions qui peuvent affecter l'ensemble de la bouche. »

Il est important de rappeler que la santé buccodentaire est partie intégrante de la santé globale. Un examen buccodentaire régulier permet de dépister des maladies graves telles que le diabète et le cancer et de prescrire les soins appropriés pour en prévenir d'autres comme les problèmes cardiovasculaires.

Une nouvelle couverture publique de soins dentaires pour les Québécois

L'amélioration de la couverture des soins dentaires par le Régime canadien de soins dentaires constitue une étape importante dans l'amélioration de l'accès aux soins dentaires d'un nombre accru de Québécois. Nous nous réjouissons que plus de personnes puissent profiter de l'expertise et des conseils du dentiste et de son équipe, surtout à une époque où les réseaux sociaux véhiculent toutes sortes de trucs et conseils inappropriés.

« Au-delà de l'examen du dentiste, il existe des gestes simples à poser pour avoir une bouche saine, dont l'utilisation quotidienne de la brosse à dents et de la soie dentaire et l'adoption de bonnes habitudes alimentaires. Nous encourageons chacun et chacune à porter une attention particulière à ses dents sans gêne au travail, à l'école et, bien entendu, à la maison. Il s'agit de gestes élémentaires mais importants pour maintenir une bonne santé buccodentaire et globale », déclare le Dr Carl Tremblay, président de l'ACDQ.

Consulter régulièrement son dentiste permet de continuer de sourire, de goûter, de mastiquer et de parler avec confiance et sans douleur.

À propos de l'ACDQ

L'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) est l'association professionnelle qui représente les dentistes du Québec et défend leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux. Elle regroupe plus de 4300 dentistes répartis dans l'ensemble du Québec, essentiellement des généralistes qui travaillent en clinique privée, mais également des dentistes en santé publique et des dentistes pédiatriques.

