Mais vous n'avez pas à nous croire sur parole. Nous avons fait appel à dix jeunes passionnés âgés de 5 à 10 ans (et à un chiot, il ne faut pas l'oublier!) et leur avons demandé de commenter notre collection de jouets. Chaque jeune a pu tester et évaluer les jouets reçus, fournissant ainsi des informations aux parents qui souhaitent rendre la période des fêtes encore plus féérique.

Chien télécommandé

Cet adorable chiot interactif et télécommandé deviendra le compagnon de jeu idéal de votre tout-petit. C'est bien plus qu'un jouet, c'est un ami qui peut sentir le mouvement, exécuter des danses ludiques, jouer sur des airs entraînants, faire le poirier et bouger gaiement de tous les côtés.



Évalué par Blair, 6 ans, de Calgary : « Regardez-le faire des tours incroyables. C'est un bon chien. Je l'aime beaucoup. Il émet des sons réalistes et agit comme un vrai chiot. »

Ensemble de peinture et de décoration sous le thème des licornes, 24 pièces

Qui a dit que les licornes n'existaient pas? Cet ensemble de peinture est une toile magique pour ces créatures enchanteresses. Qui sait, il pourrait peut-être éveiller une vocation artistique chez certains!



Évalué par Meera, 8 ans, de Toronto : « 10/10! La peinture est très colorée et elle se lave facilement. J'aime les ''pierres précieuses". Le tube de paillettes est bien, mais il faut faire attention, parce que quand on le presse, les brillants sortent rapidement! »





Cuisine jouet rétro en bois et ensemble de faux ustensiles de cuisine en inox, 8 pièces

Cette cuisine en bois de style rétro nourrit l'imagination culinaire! Elle est parfaite pour jouer à prendre le thé entre amis ou à préparer un goûter pour ses peluches.



Évalué par Brynnley, 5 ans, de Cambridge : « Maman, je peux maintenant t'aider à préparer les repas, mais pas des carottes, d'accord? » Ce qu'elle a préféré : « M'assurer que tous mes jouets ont bien mangé. Et cuisiner avec mes cousins et ma maman. »





Bingo alphabet et ensemble de poupées aimantées à habiller

Plongez dans le monde de l'apprentissage avec un jeu conçu pour enseigner l'alphabet, et un autre qui permet de s'exprimer par la mode. Alliant éducation et imagination, ces choix rendent l'heure du jeu captivante et enrichissante.



Évalué par Anne, 5 ans, de Calgary : « J'adore le bingo. J'aime qu'il y ait de la crème glacée, des pingouins et des hiboux! » Et, au sujet des poupées à habiller : « Cette fille est tellement belle avec ses lunettes de soleil! J'adore ses vêtements et j'aime pouvoir changer ses tenues. Elle a même des sacs à main! »





Ensemble « cabane dans les arbres » en bois, 14 pièces

Préparez-vous à vivre une aventure extraordinaire! Cet adorable ensemble composé de 14 pièces, dont des chaises en forme de champignon, invite les poupées et les figurines dans l'imaginaire des enfants. C'est un royaume miniature où les histoires prennent vie et où la créativité n'a pas de limites.



Évalué par Lucy, 6 ans, de Winnipeg : « Je l'aime parce que je peux déplacer les meubles. C'est génial! Je peux même y faire entrer des animaux ET des dinosaures! »





Camion-benne en métal

Ce camion-benne en métal, indispensable à tout jeune entrepreneur, stimulera l'imagination. Robuste et résistant, il offrira des heures de plaisir!



Évalué par Nathan, 5 ans, de Mississauga : « Le camion-benne est gros, rapide et jaune. »





Ensemble de perles coquillages pour fabrication de bijoux

À l'ère des échanges de bracelets d'amitié, ce coffret a tout pour plaire. Il cultive la patience (enfiler une perle est un art!), stimule la créativité, améliore la motricité fine et favorise les liens d'amitié.



Évalué par Isla, 10 ans, de Toronto : « Les perles sont très belles. Je les ai tellement aimées que j'ai aussi acheté celles en forme d'arc-en-ciel. »





Ensemble de jeu « ferme en activité », 83 pièces

Une journée bien remplie se déroule à la ferme. Que ce soit en rassemblant les vaches en troupeau ou en s'occupant des porcelets, les enfants vivront, grâce à ce jeu, tout un monde d'aventures rurales!



Évalué par Abigail, 7 ans, de Woodbridge : « Wow! Ça semble amusant à construire! » Elle a particulièrement aimé les adorables animaux de la ferme et se demandait si elle pouvait les flatter.





Ensemble de jeu avec train en bois, 30 pièces

Que ce soit en franchissant des cols de montagne escarpés ou en livrant des marchandises dans des villes animées, ce jeu ludique emmène les jeunes chefs de train à la découverte de leurs rêves les plus fous. Tout le monde à bord pour des périples inoubliables!



Évalué par Noah, 5 ans, de Mississauga : « Ce que je préfère, ce sont les couleurs du train. J'aime détacher puis rattacher les wagons. »





Casse-tête du système solaire, 100 pièces, et tente jouet pour l'intérieur

Ce casse-tête permet aux enfants de voyager au centre de l'univers et de se lancer dans une quête cosmique qui piquera leur curiosité. À mesure qu'ils assemblent le casse-tête, les plus jeunes découvrent des faits fascinants sur le système solaire, le soleil et la Voie lactée. De plus, lorsque l'imagination est au rendez-vous, la tente jouet d'Anko se transforme en vaisseau spatial pour des aventures hors du commun.



Évalué par Freddie, 5 ans, de Winnipeg : « Je l'aime parce qu'il y a beaucoup de pièces. Je me sens bien, parce que j'aime les casse-têtes.J'adore aussi jouer dans la tente! »Il nous a également fait part de ce qu'il ressent quand il est dans la tente : « C'est amusant! J'aime bien rire dedans! »





Jouet qui couine en forme de singe pour chien

Résistant et prêt pour l'action, ce jouet amusera votre compagnon à quatre pattes tout en faisant des singeries. C'est le moment de lâcher son fou!



Évalué par Hugo, un terrier de Boston âgé de 4 ans, de Hamilton (nous avons recueilli les commentaires de sa maîtresse) : « Ce singe lui donne un regain d'énergie! »



