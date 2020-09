Pour un enseignement universitaire de qualité à l'UQAM

MONTRÉAL, le 16 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Les membres du Syndicat des professeures et professeurs enseignants de l'UQAM (SPPEUQAM-CSN) manifestent ce midi afin de dénoncer les conditions d'enseignement qui prévalent pour les chargées et chargés de cours qui dispensent plus de 50 % des cours de 1er cycle à l'UQAM.

Pour Olivier Aubry, président du Syndicat SPPEUQAM-CSN, « un fossé important demeure entre la position de la direction de l'UQAM et les revendications du Syndicat en ce qui a trait à la surcharge de travail occasionnée par l'enseignement en non présentiel, à l'inexistence de rémunération pour l'adaptation des cours qui se donnent maintenant en non présentiel et à la taille souvent démesurée des groupes-cours ».

En situation d'enseignement en non présentiel, le SPPEUQAM-CSN désire limiter la taille des groupes à 40 étudiant.e.s pour permettre un meilleur encadrement, favoriser la qualité des apprentissages, réduire le décrochage, bref il importe d'avoir des groupes à taille humaine comme cela se fait déjà à l'Université du Québec en Outaouais. À titre d'exemple, à l'UQAM, 60 % des cours offerts par le département de Communication sociale et publique dépassent le nombre de 40 étudiant.e.s par groupe. Toujours à l'UQAM, au département de Sociologie, 62 % des cours dépassent ce seuil et en Science politique, on atteint 85 %. On est loin de permettre un enseignement de qualité en mode non présentiel !

Quant à Caroline Quesnel, présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), elle est d'avis que « le maintien de l'enseignement en mode non présentiel nécessite l'investissement de nouvelles ressources financières pour assurer les meilleures conditions d'apprentissage, pour compenser le travail supplémentaire requis et pour donner aux enseignantes et aux enseignants des conditions de travail convenables ».

Dominique Daigneault, présidente du Conseil central métropolitain de Montréal de la CSN, affirme, pour sa part, que « Les revendications des membres du SPPEUQAM sont tout à fait justifiées et la direction doit y répondre favorablement et ce, le plus rapidement possible. Il faut permettre aux chargées et chargés de cours d'enseigner dans des conditions adéquates tout en assurant aux étudiantes et aux étudiants des conditions d'apprentissage dignes de ce nom. »

Si la direction de l'UQAM croit faire des économies en mettant en place des « amphithéâtres en ligne », cette vision amènera plutôt le décrochage et la défection étudiante, entraînant ainsi inévitablement une baisse des revenus. Le Gouvernement du Québec et la direction de l'UQAM doivent reconnaître le caractère exceptionnel de la situation et investir dans des mesures qui permettront d'offrir un enseignement universitaire de qualité.

Fondé en 1978, le SPPEUQAM-CSN regroupe plus de 2 000 membres et est affilié à la FNEEQ-CSN qui réunit la vaste majorité des chargées et chargés de cours au Québec.



