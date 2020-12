Pour un accès équitable à des soins palliatifs et de fin de vie de qualité - Le Task Force publie son rapport

QUÉBEC, le 11 déc. 2020 /CNW Telbec/ - L'amélioration constante de l'accès à des soins palliatifs et de fin de vie de qualité est une priorité au Québec. Afin d'orienter les actions visant à mieux répondre aux besoins croissants de la population pour ce type de soins, le Groupe de travail national pour un accès équitable à des soins palliatifs et de fin de vie de qualité (Task Force) a publié aujourd'hui son rapport.

Rappelons que la création de ce Task Force avait été annoncée en décembre 2018 par le gouvernement. Le rapport vise à faire état des travaux du groupe, préparatoires au Plan d'action 2020-2024 pour un accès équitable à des soins palliatifs et de fin de vie de qualité. D'autre part, il indique les prochaines étapes, soit une stratégie relative au déploiement du plan d'action 2020-2024, dans une perspective d'actions pérennes qui créent de la valeur, auprès des clientèles (pédiatrique, adulte et aînée) recevant de tels soins et des personnes proches aidantes.

Les travaux du Task Force ont permis de définir neuf grandes orientations. Les consultations menées auprès des groupes ciblés ont également permis de préciser certaines conditions relatives à la mise en œuvre de ces grandes orientations.

Faits saillants :

Les orientations énoncées en matière de soins palliatifs et de fin de vie sont :

Instaurer une gouvernance clinique ;

Renforcer la coordination clinique ;

Développer une expertise reconnue ;

Implanter le repérage précoce ;

Favoriser l'accès aux lits réservés pour ce type de soins ;

Faciliter l'accès à l'aide médicale à mourir ;

Améliorer l'organisation des soins destinés à la clientèle pédiatrique ;

Améliorer l'information et le développement des compétences ;

Sélectionner des indicateurs opérationnels et réalistes.

Le Task Force était formé d'intervenants et de professionnels issus entre autres des milieux suivants : des personnes proches aidantes, des cliniciens, des organismes nationaux non gouvernementaux de différentes clientèles, du ministère de la Santé et des Services sociaux, de divers organismes gouvernementaux et des établissements du réseau de la santé et des services sociaux.

