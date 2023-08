Un événement musical célébrant l'opus de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman

À l'Agora du Port de Québec - Dimanche 3 septembre

QUÉBEC, le 1er août 2023 /CNW/ - À la veille du 30e anniversaire de la création de l'album D'Eux de Céline Dion écrit et réalisé par Jean-Jacques Goldman, SISMYK est fière d'annoncer qu'elle produira Pour toi Céline - Hommage à l'album D'Eux, une célébration de l'album francophone le plus vendu de l'histoire de la musique. Ce grand événement musical télévisuel sera présenté dans le cadre de la SuperFrancoFête le dimanche 3 septembre à l'Agora du Port de Québec et bénéficiera d'une télédiffusion mondiale, notamment sur les chaînes du Groupe M6 en France et TVA au Québec.

Par le biais d'artistes et de personnalités de tous azimuts qui furent influencés, touchés et inspirés par cet album mythique, la soirée se veut un hommage en chansons, en images et en témoignages à cet opus créé par Jean-Jacques Goldman pour Céline Dion.

Pour toi Céline - Hommage à l'album D'Eux mettra en vedette plus d'une quinzaine de grands interprètes de la francophonie dont : Isabelle Boulay, Corneille, Roch Voisine, Véronic DiCaire, Mario Pelchat et Bruno Pelletier parmi les artistes québécois, et Camille Lellouche, Amir, Christophe Willem, Élodie Frégé, Anggun, Chimène Badi, Vincent Niclo, Axelle Red, Ycare et Anne Sila du côté des artistes internationaux. Ils viendront recréer les chansons de l'album D'Eux et d'autres titres tirés de la collaboration avec Jean-Jacques Goldman afin de souligner leur amour pour ces œuvres. Dans le cadre de l'événement, ils seront accompagnés par certains des artisans complices irréductibles de Céline, en plus de l'équipe chevronnée de SISMYK, pour nous faire vivre de grands moments :

« C'est une grande fierté pour toute l'équipe de SISMYK d'avoir conclu cette entente avec le Groupe M6 et TVA. Un grand événement tourné au Québec, la mère patrie de Céline, qui sera vue par des millions de téléspectateurs en France, au Québec, en Belgique et de par le monde », indique Sylvain Parent-Bédard, président et chef de la direction de SISMYK.

« C'est un réel privilège de faire briller l'œuvre de Céline et de raconter l'histoire du succès inégalé de sa collaboration avec Jean-Jacques Goldman. La confiance que me porte les équipes associées au projet, dont M6 et TVA, me touche sincèrement et me pousse, avec mes collaborateurs, à me dépasser afin de replonger dans l'époque de l'album mythique D'Eux et ainsi faire redécouvrir le temps d'une soirée tout le travail et toute la détermination de Céline Dion dans ses projets. Ce sera une grande dose d'amour et de respect pour cette artiste incomparable. Nous mettrons tout en œuvre pour qu'elle ressente toute la fierté que nous avons à son égard », souligne Jean-François Blais, metteur en scène et réalisateur.

« TVA est fier de s'associer à SISMYK et au Groupe M6 pour offrir cet événement musical unique aux téléspectateurs de la francophonie. Avec D'Eux, Céline Dion et Jean-Jacques Goldman ont créé un disque iconique dans l'histoire de la musique, qui a fait rayonner la chanson en français partout dans le monde. Nous sommes heureux de célébrer les 30 ans de cet album avec une pléiade d'artistes et de faire vivre au public un rendez-vous mémorable. L'œuvre et la carrière de Céline Dion, une chanteuse d'ici devenue l'une des plus grandes artistes planétaires, font la fierté du Québec », déclare Nathalie Fabien, directrice principale, Chaînes et programmation, au Groupe TVA.

Mise en vente des billets

Les billets seront disponibles sur superfrancofete.com en prévente exclusive aux membres de l'infolettre SISMYK qui auront la chance de mettre la main sur les rares et meilleurs billets demain mercredi 2 août à 10 h. Les billets seront en vente au grand public ce vendredi 4 août à 10 h.

Merci à nos partenaires

Un événement de cet envergure ne serait pas possible sans le soutien de nos précieux collaborateurs et partenaires. SISMYK tient à remercier chaleureusement Le Groupe M6, TVA, Québecor, Hôtel Delta par Marriott Québec, Solotech, Rythme FM et l'Agora du Port de Québec. SISMYK remercie également les autres partenaires de la SuperFrancoFête : Air Canada, Fairmont Le Château Frontenac, Hilton Québec, Hôtel Château Laurier Québec, Rec4Box, l'Organisation internationale de la francophonie, le Centre de la francophonie des Amériques, le Gouvernement du Québec, la Ville de Québec et Destination Québec Cité.

À propos de SISMYK

SISMYK, la division musicale de ComediHa!, est une maison de production spécialisée dans la création, la production, la promotion et la diffusion multiplateformes de contenus de différentes envergures : festivals, spectacles innovateurs et uniques de différents genres musicaux, tournées, captations, productions télévisuelles, séries télé, documentaires, variétés et bien d'autres. Depuis 2008, SISMYK a réalisé de nombreux événements majeurs nationaux et internationaux de grande ampleur tels que Madonna, The M.D.N.A Tour à Québec et Diana Krall au Grand Théâtre de Québec, mais aussi Paris-Québec sous les étoiles en passant par les Grands spectacles de la Fête nationale dans la Capitale (2016 à 2021), Patrick Bruel avec l'OSQ, sans oublier Céline… une seule fois sur les Plaines d'Abraham. En 2022, SISMYK a relancé la SuperFrancoFête, une grande fête musicale réunissant sur scène près d'une centaine d'artisans de la francophonie et télédiffusée dans le monde entier.

SISMYK a pour mission le rayonnement de la culture québécoise et des magnifiques régions du Québec. Près de 100 employés temps plein et contractuels composent l'équipe qui compte plus d'une vingtaine d'années d'expertise et qui bénéficie d'une réputation enviable dans le milieu culturel, tant auprès des intervenants locaux qu'internationaux.

