Selon un nouveau rapport de Deloitte Canada, le taux d'adoption de la technologie infonuagique dans le secteur public canadien accuse du retard en raison d'obstacles tenaces, et un leadership audacieux s'impose pour accélérer le changement

TORONTO, le 6 déc. 2022 /CNW/ - Même si les organismes de services publics de tous les paliers de gouvernement ont été catapultés dans le nuage durant la pandémie de COVID-19, un nouveau rapport publié par Deloitte Canada constate que des obstacles continuent de faire stagner l'adoption de l'infonuagique, laissant le Canada être à la traîne par rapport aux autres pays développés.

Le rapport, intitulé Tirer parti de l'essor de l'infonuagique au sein du gouvernement : Comment accélérer les résultats essentiels à la mission dans le secteur public canadien, est le fruit d'entrevues de fond et d'ateliers avec des leaders des technologies fédéraux, provinciaux et municipaux de partout au pays, ainsi qu'avec des dirigeants de Google Cloud, Amazon Web Services (AWS), Microsoft, Salesforce et DXC Technology. Il s'inspire également du rapport de 2021 de Deloitte sur l'adoption de l'infonuagique au Canada, pour lequel 50 décideurs de l'infonuagique au sein du gouvernement avaient été interviewés.

Parmi ses conclusions, le rapport indique la présence d'obstacles évidents dans quatre domaines clés : l'accès aux talents, la gestion financière, la sécurité et l'orientation organisationnelle. Il fait par ailleurs remarquer que l'« efficacité du leadership » constitue un défi dans tous les secteurs. Voici quelques-unes des constatations les plus alarmantes :

Les principaux obstacles à l'adoption de l'infonuagique dans le secteur public sont notamment les difficultés de recrutement et le manque de compétences en infonuagique.

Lors du sondage de 2021, 60 % des répondants étaient d'accord ou fortement d'accord pour dire que l'incapacité de trouver des talents en infonuagique constitue un obstacle majeur.

Les dirigeants du secteur public considèrent que la cybersécurité est le principal moteur de la transition vers l'infonuagique et, pourtant, plus de la moitié d'entre eux (56 %) jugent qu'il est difficile ou très difficile de convaincre les décideurs que l'infonuagique est sécuritaire.

Nombre des répondants se plaignent de la difficulté d'expliquer à l'équipe de direction quel rendement du capital investi peut être réalisé par rapport aux solutions sur place.

Les responsables des TI ont du mal à se procurer même des ressources supplémentaires pour soutenir la modernisation d'un environnement susceptible de paraître viable dans une large mesure aux dirigeants ayant une expérience limitée dans les opérations numériques.



Si, comme simple point de référence, une comparaison est menée entre les dépenses totales affectées à l'infonuagique, il est possible de constater que les États-Unis dépensent trois fois plus que le Canada au prorata de la population.

Le rapport recommande fortement que le gouvernement continue d'investir audacieusement dans la technologie infonuagique. Il soutient que l'adoption de la technologie infonuagique est capable d'améliorer l'expérience des citoyens et les services qu'ils reçoivent, ce qui, en retour, permet au Canada de prospérer.

« C'est une question non de technologie, mais d'amélioration de la qualité des services gouvernementaux et de leur accessibilité aux Canadiens, a déclaré Jaime Boyd, associée et leader nationale du groupe Gouvernement numérique chez Deloitte Canada. La pandémie de COVID-19 a temporairement permis d'aplanir bon nombre des obstacles institutionnels et systémiques ralentissant l'adoption de l'infonuagique, et ainsi de montrer ce qui était possible. Cela peut demeurer possible, encore une fois, si nous avons des leaders qui font preuve d'audace et qui adoptent des mesures transformatrices pour s'attaquer de front aux défis. »

Pour accéder à l'innovation, le rapport suggère que les gouvernements évaluent ce qui a fonctionné dans les investissements en numérisation occasionnés par la pandémie, et qu'ils continuent d'investir dans l'infonuagique et d'en faire une priorité à un rythme au moins équivalent aux prévisions du secteur. Étant donné que le marché canadien de l'infonuagique devrait atteindre 569 M$ d'ici 2026, les observateurs s'attendent à ce que cette tendance se maintienne par la suite, le taux de croissance annuel composé (TCAC) des dépenses en infonuagique du gouvernement étant de 19.2 % sur 5 ans.

Le rapport complet, incluant des recommandations précises visant à éliminer les obstacles systémiques à l'adoption de l'infonuagique, se trouve ici.

