Pour souligner ses 32 ans, le Musée de la civilisation fait un cadeau à ses abonnés et invite à poser un geste engagé pour offrir la culture

QUÉBEC, le 19 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, le Musée de la civilisation célèbre son 32e anniversaire! Trente-deux ans de culture, d'ouverture sur le monde, de curiosité et de réflexions sur des sujets variés ayant comme dénominateur commun l'être humain. Malgré la situation difficile qui bouleverse le quotidien de tous, le Musée tient à souligner cette fête en offrant une gratuité d'un an à ses abonnés. Une belle façon de les remercier de leur fidélité et de leur démontrer combien ils sont importants au sein de la vie de l'institution culturelle.