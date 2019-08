Pour ses 45 ans, Léo Harley-Davidson crée 45 nouveaux motocyclistes

BROSSARD, QC, le 16 août 2019 /CNW Telbec/ - Cette année, le mythique concessionnaire Léo Harley-Davidson soulignera 45 années d'existence, ce qui fait de notre concessionnaire le plus vieux concessionnaire Harley-Davidson au Québec exclusif à la marque Harley-Davidson. Afin de souligner cet anniversaire, nous avons décidé d'investir dans notre futur en créant 45 nouveaux motocyclistes. En collaboration avec l'école de conduite Tecnic Rive-Sud, nous attribuerons 45 cours de motos, d'une valeur d'environ 1000$ chacun. Les festivités ont été lancé le jeudi 15 août dans le cadre de notre événement « Léo HD Extrême 2 », un événement réalisé en marge du festival des sports d'action Jackalope. Jeunes et moins jeunes ont eu la chance pour une seconde année de voir en action deux grands noms du skateboard dont Gab Proulx Julien Gagnon et Greg Lutzka. Notons également la présence de Ben Milot, champion de Freestyle motocross qui était sur place avec son équipe du Milot Land pour quelques démonstrations de sauts en hauteur à moto.