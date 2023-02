MONTRÉAL, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Petits ou grands, prévus ou imprévus, simples ou complexes : nous vivons tous des changements qui nous bousculent et qui nécessitent de s'adapter. Dans ces cas, les psychoéducatrices et les psychoéducateurs font la différence, par exemple, auprès d'une personne devant composer avec le décès d'un proche, d'un parent qui soutient la détresse de son jeune au quotidien, d'un adulte qui vise son rétablissement à la suite d'un évènement traumatique ou d'une famille qui souhaite composer avec le diagnostic d'un proche.

« La psychoéducation demeure une profession méconnue du grand public. Notre approche centrée et ancrée dans le quotidien peut bénéficier à la fois aux enfants, aux ados, aux adultes et aux aînés vivant avec des difficultés d'adaptation. Aujourd'hui et demain, dans le cadre des Journées de la psychoéducation, l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (OPPQ) souhaite rappeler que ses membres possèdent une expertise indispensable pour soutenir la population devant faire face à différents enjeux », souligne le président de l'OPPQ, Félix-David L. Soucis, ps. éd.

Retrouver l'équilibre

Sous la thématique Pour retrouver l'équilibre : la psychoéducation, une expertise indispensable, l'OPPQ souhaite mettre en lumière, grâce à une démarche d'information, le spécifique de l'approche psychoéducative et la variété des expertises de ses professionnels. Par exemple, les psychoéducatrices et psychoéducateurs peuvent contribuer à favoriser une saine santé mentale en aidant un aîné dans une transition de vie, en soutenant un ado qui vit de l'anxiété à l'école ou en accompagnant un adulte ayant un trouble de santé mentale par l'utilisation d'outils concrets et personnalisés à la réalité de chacun. Les psychoéducatrices et psychoéducateurs font partie de la solution pour intervenir dans un contexte où la détresse psychologique de la population est très préoccupante.

La psychoéducation, une expertise indispensable

Par leur approche, la psychoéducatrice et le psychoéducateur accompagnent la personne qui vit des difficultés d'adaptation en intervenant à la fois auprès d'elle, sur son environnement, et sur l'interaction entre ceux-ci. Près de 6 000 psychoéducatrices et psychoéducateurs interviennent dans les CLSC, les hôpitaux, les centres de réadaptation, les écoles, les organismes communautaires et en pratique autonome au Québec. Souvent, ils se rendent dans le milieu de vie des personnes qu'ils soutiennent et accompagnent. Ils travaillent en collaboration avec les autres professionnels de la santé et soutiennent les intervenants auprès de leur clientèle. La vidéo des Journées de la psychoéducation 2023 est disponible à l'adresse : https://youtu.be/kWuRqfcaD3g.

À propos de l'Ordre

En vue de protéger le public, l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec s'assure d'un haut niveau de qualité des services de psychoéducation offerts par ses membres. À cette fin, il vérifie la compétence des personnes qui veulent adhérer à l'Ordre, surveille l'exercice de la profession et voit à soutenir ses membres dans le maintien et le rehaussement de leurs compétences professionnelles. L'Ordre favorise le développement et l'accès à des services compétents pour les personnes aux prises avec des difficultés d'adaptation. Il prend en compte les réalités des personnes vulnérables et s'engage à leur donner une voix, notamment en se prononçant sur les enjeux de société les concernant.

SOURCE Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Renseignements: Sandrine Gagné, [email protected], 438-873-2909