Pour qu'aucun enfant ne soit victime de violence sexuelle - Le Conseil de la Nation Atikamekw et la Fondation Marie-Vincent lancent le Programme de prévention Lanterne Awacic

NITASKINAN, QC, le 11 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) et la Fondation Marie-Vincent lancent le Programme Lanterne Awacic, un programme de prévention des abus sexuels pour les enfants de 0 à 5 ans. Le programme mise sur la sécurisation culturelle et la mobilisation de la communauté afin de renforcer les facteurs de protection. Avec une approche orientée sur l'éducation pour une sexualité saine et pour des relations respectueuses, le Programme Lanterne Awacic a été développé par et pour les Atikamekw en collaboration avec la Fondation Marie-Vincent. Il s'agit de la première adaptation du programme en contexte autochtone.

« À une étape de la vie où l'identité se construit, la capacité des enfants à appeler pour leur protection passe par les repères et les liens culturels. Le Programme Lanterne Awacic est ainsi d'une grande justesse et s'aligne d'ailleurs sur les mêmes principes qui ont animé le CNA pour la mise en place du Système d'intervention d'autorité Atikamekw ou encore du Programme de justice communautaire Atikamekw. Je suis fier de voir notre Nation évoluer avec ce type d'accomplissements parce qu'ils permettent également de renforcer le rapport évident entre l'autonomie et le progrès social », a mentionné Constant Awashish, Grand chef de la Nation Atikamekw.

Le Programme Lanterne Awacic est le résultat de trois années de travail qui ont permis de réaliser des études sur les besoins de la communauté, d'organiser des comités de travail, de réunir des experts, de rassembler la communauté dans des Cercles de partage, de former plus de 50 intervenants et de développer une série d'outils pédagogiques et d'information pour les enfants, la famille et les milieux d'éducation à la petite enfance.

« L'approche Atikamekw mise sur l'implication de la communauté et sur son rapport au territoire. Elle permet ainsi de bâtir une solidarité très forte et une proximité essentielle pour casser les tabous de la violence sexuelle tout en protégeant l'intégrité de l'enfant. Le dispositif est en place et notre objectif est sans détour : plus aucun enfant concerné par les abus sexuels », a précisé Pierre Blais, directeur des services sociaux Atikamekw Onikam.

« C'est dans un esprit de collaboration que la Nation Atikamekw et la Fondation Marie-Vincent ont élaboré le Programme Lanterne Awacic. Les outils ont été créés pour répondre aux besoins des enfants de la communauté, leurs parents et les intervenants du milieu de la petite enfance. Nous avons été impressionnés de voir comment les communautés se sont mobilisées autour du projet pour miser sur le développement optimal des enfants », a souligné M. Jean-Pierre Aubin, directeur général de la Fondation Marie-Vincent.

Le CNA et la Fondation Marie-Vincent tiennent à remercier l'ensemble des partenaires et en particulier Avenir d'enfants et le Secrétariat à la condition féminine qui ont financé la création du programme Lanterne Awacic

Un évènement de lancement sera tenu le 13 novembre 2019 entre 10 h et 12 h à La Tuque au Centre Sakihikan.

À propos du Conseil de la Nation Atikamekw

Le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) est issu de la volonté des conseils atikamekw de Manawan, d'Opitciwan et de Wemotaci de s'unir pour offrir des programmes et des services à la population atikamekw. À titre de conseil tribal, le CNA dispense divers services aux communautés et assume un rôle de représentation politique pour la Nation Atikamekw.

À propos de la Fondation Marie-Vincent

La Fondation Marie-Vincent rêve d'un monde sans violence sexuelle. Elle joue un rôle au plan de la prévention de la violence sexuelle en ciblant les enfants, les adolescents, les parents, les professionnels et la population générale. Dans cette optique de prévention, elle vient également en aide aux enfants présentant des comportements sexuels problématiques. Elle aide les enfants et les adolescents victimes de violence sexuelle et leur famille à surmonter cette épreuve en s'assurant que des traitements spécialisés leur sont offerts.

