JAKARTA, Indonésie, 2 décembre 2022 /CNW/ - PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk (IDX: BBRI) organise l'exposition virtuelle UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 du 1er au 31 décembre. L'événement présente 500 MPME de 22 provinces d'Indonésie qui présentent leurs produits grâce à www.brilianpreneur.com . « L'événement de cette année vise à souligner le cheminement des MPME vers l'atteinte d'objectifs en matière d'environnement et de développement durable. En tant qu'agents de développement, nous offrons également de la formation à nos participants, ce qui leur permet de conquérir les marchés mondiaux et d'inspirer les gens à créer une cause avec créativité », a déclaré Sunarso, président-directeur de BRI.

BRILIANPRENEUR UMKM EXPO(RT) est de retour avec 502 produits de qualité supérieure de MPME provenant de 22 provinces d’Indonésie. Faisant place au développement durable, l’événement présente de nouvelles catégories de santé et bien-être et de technologie numérique.

En 2021, l'événement a permis d'obtenir 118 contrats de 14 pays, d'une valeur d'environ 72 millions de dollars américains. « Les chiffres dépassent la cible établie en 2021. Nous sommes donc très optimistes quant à la possibilité d'aller encore plus loin cette année », a ajouté Sunarso.

L'événement à lui seul comprend des séances de réseautage et de formation, y compris des séances de jumelage d'entreprises et des ateliers sur les stratégies de tarification. Ces séances ont pour but d'aider les MPME à développer leurs produits, y compris sur le marché international. Elles se dérouleront dans le cadre d'émissions-débats avec des prestations spéciales et la remise des prix UMKM.

Les acheteurs intéressés doivent s'inscrire en ligne à https://brilianpreneur.com/umkm pour participer à des séances de jumelage d'entreprises avec des MPME.

Actions durables des MPME

Afin de permettre à l'Indonésie de présenter les MPME locales sur la scène internationale, BRI a collaboré avec le ministère des coopératives et des PME (Kemenkop UKM) et a organisé une mini-vitrine pour 26 MPME au cours du Sommet du G20 en préparation pour l'événement UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022.

Cette 4eédition de l'événement UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR (qui est présentée en 2022) couvre six catégories : la décoration intérieure et l'artisanat, l'alimentation et les boissons, les accessoires et les produits de beauté, la mode, la santé et le bien-être, et la technologie numérique, qui impliquent 262 femmes entrepreneurs et cinq entreprises qui renforcent l'autonomie des personnes handicapées.

En plus de leur conception de haute qualité, tous les produits présentés doivent faire preuve d'une créativité durable dans de nombreux aspects, y compris l'autonomisation des femmes, la gestion des déchets et l'égalité d'accès aux opportunités.

Parmi ces innovateurs de produits durables figure Arana Bike, un producteur indonésien de bicyclettes en bambou fabriquées à la main. Arana Bike a réussi à étendre ses activités grâce aux programmes de BRILIANPRENEUR.

« Des programmes comme des webinaires de formation sur le commerce électronique et des séances de jumelage d'entreprises nous ont donné une longueur d'avance pour identifier nos acheteurs potentiels de différents pays afin que nos produits puissent être concurrentiels à l'échelle mondiale », a déclaré Denny Hestiningrum, fondateur d'Arana Bike.

Pour participer à l'exposition virtuelle, s'y inscrire ou télécharger le catalogue, visitez http://brilianpreneur.com/ .

